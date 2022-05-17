Apple'dan yenilik! Abonelik fiyatındaki artışı kullanıcıya onay gerektirmeden yansıtacak - Son Dakika

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Apple, App Store'dan indirilen uygulamaların abonelik ücreti artırıldığında, kullanıcıya yeni fiyat üzerinden ödeme yapmayı kabul edip etmediğini soruyor. Gelen bildirimdeki "Yeni fiyatı kabul et" seçeneğine dokunulmadığı takdirde abonelik otomatik olarak iptal ediliyor. Ancak bu durum yakında değişecek.

FİYAT ONAY GEREKTİRMEDEN OTOMATİK GÜNCELLENECEK

Apple'ın resmi sayfasında yer alan bilgiye göre, artık geliştiriciler abonelik fiyatındaki artışı doğrudan kullanıcıya yansıtabilecekler. Müşteri, herhangi bir onaya gerek kalmaksızın yeni fiyat üzerinden ücretlendirilecek. Apple'a göre eski sistem, kullanıcıların bazı hizmetlerde istemeden de olsa kesinti yaşamalarına yol açıyordu.

DOLANDIRICILARA FIRSAT VEREBİLİR

Yeni sistemde abonelik fiyatı artışı kullanıcı onayına ihtiyaç duyulmadan uygulanabilir olacağından, Apple'ın potansiyel dolandırıcılıklara fırsat verdiği tartışmaları şimdiden başladı. Bununla birlikte geliştiricilerin tamamıyla özgür olmadığını belirtmekte fayda var. Örneğin fiyat artışı yılda en fazla 1 defa yapılabilecek.

YENİ DOKUN VE ÖDE ÖZELLİĞİ TEST EDİLİYOR

Ayrıca fiyat artışının, 5 doları ve yüzde 50'sini veya yıllık 50 doları ve yüzde 50'sini aşmaması da gerekiyor. Bu iki gereksinim karşılanmadığı takdirde, geliştiriciler fiyatı artıramayacaklar. Buna ek olarak Apple, kullanıcılara fiyat artışını önceden e-posta yoluyla ve uygulama içinden bildirim göndererek haber verecek.

Apple, abonelik fiyatındaki artışın yerel yasalara göre de değişebileceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Eşikleri aşan, yıllık limiti aşan veya yasaların gerektirdiği bölgelerde meydana gelen tüm abonelik fiyat artışlarında, fiyat artışı uygulanmadan önce abonelerin tercih yapması gerekir. Abonelik, yeni fiyatı reddeden aboneler için bir sonraki fatura döneminde yenilenmeyecektir. Uygulama içinde, iPhone ve iPad'deki Ayarlar'dan veya Mac'teki App Store'dan her zaman yeniden abone olabilirler."