Apple, dayanıklı iPhone'lar için düğmeye bastı!

Teknoloji ekosistemi denildiğinde akla ilk gelen şirketler birisi olan Apple, bir yandan ürün yelpazesini genişletmek isterken bir yandan da hali hazırda piyasaya sürdüğü ürünlerini geliştirmenin yollarını arıyor. Şirket, dünyaca ünlü akıllı telefonu iPhone'ları geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

iPhone, yüksek su basıncı ve düşük hava basıncından korumalı hale getirilecek

Son dönemde önemli kaynaklardan sızdırılan raporlara göre Apple, iPhone cihazlarının gelecek yeni sürümlerinde dayanıklılığı ön planda tutacak. Kaynaklar, şirketin iPhone cihazları yüksek su basıncı ve düşük hava basıncına çok daha dayanıklı hale getirebilecek bir çalışma içinde olduğunu söylüyor.

Apple kullanıcıları dikkat: Telefonunuz risk altında!

Apple, daha önce basınç ile ilgili aldığı patentler, genel olarak ekranların dokunmalara karşı dayanıklılığına yönelik oldu. Birçok kişi tarafından dayanıklılık konusunda ortalamayı geçemeyen Apple, yeni dönemde bu algıyı karmak üzerine yoğunlaşacak. İçeriden gelen söylentilere göre şirket, basınca dayanıklılık konusunda sınırları zorlayacak. Yayınlanan raporda şu ifadelere yer veriliyor.

Bu cihazlar, işe giderken evden dışarı çıkan insanlarla birlikte seyahat ediyor ve her anında yanında oluyor. Kullanıcılar bu cihazlara giderek daha fazla güvendikçe, cihazlar daha sağlam olacak şekilde tasarlandı. Öte yandan cihaz, plastik bileşenler metal bileşenlerle değiştirilebilir veya cam bileşenler daha kalın ve temperli camdan yapılabilir.

Apple'a göre zorlu ortamlarda çalışan insanların genellikle iPhone'u tercih ettiğini, bu yüzden cihazların daha da dayanıklı olması gerektiğini söylüyor. Öte yandan şirket, uzun süredir bu konuda çalışmalarda bulunuyor. Zira iPhone 7 ile başlayan kulaklık girişini çıkarma politikasının nedenleri arasında "suyun girebileceği alanları azaltmak" gösterilmişti.

Sizce iPhone cihazlar dayanıklılık konusunda ne durumda? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.