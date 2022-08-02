Apple, maske zorunluluğunu kaldırdı!

Apple, çalışanlara sağlık ve güvenlik protokollerini güncellediğini belirten bir e-posta gönderdi. Ayrıca e-postada şirket çalışanlarını artık maske takmak zorunda olmadığını da belirtti. Maske takma zorunluluğunu çalışanların tercihine bırakan Apple, aksi bir durum olmadığı sürece herkesin serbest olduğunu söyledi.

Apple COVID-19 müdahale ekibi, maske takma zorunluluğunu kaldırdı

Apple, COVID-19'un en yoğun olduğu zamanların ardından hibrit çalışma şekline dönmek istedi. Ancak, çalışanların bu fikre sıcak bakmamasıyla birlikte ofise dönüş tarihini erteledi. Son olarak ise mayıs ayında ofisin ortak alanlarında maske takma zorunluluğu getirdi.

Şimdi ise şirket, kurumsal çalışanlar için maske takma zorunluluğunu kaldırıyor. Şirketin COVID-19 müdahale ekibi, şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile çoğu yerde maske takmaya gerek olmadığını belirtti. Ekip, herkesin maske takıp takmayacağı konusundaki kararına saygı duyulması gerektiğinden de bahsetti.

Takım,

Mevcut protokollerimizle ilgili bir güncellemeyi paylaşmak için yazıyoruz. Mevcut koşullar ışığında, çoğu yerde artık yüz maskesi takmaya gerek kalmayacak. Her zaman olduğu gibi, yerel sağlık yetkilileri veya ziyaret edebileceğiniz herhangi bir site de dahil olmak üzere siteniz için belirli gereksinimler için lütfen 'Hoş Geldiniz İletimi'ni düzenli olarak kontrol edin.

Herkesin kişisel koşullarının farkında olduğunun farkındayız. Kendinizi rahat hissediyorsanız, yüz maskesi takmaya devam etmekten çekinmeyin. Ayrıca lütfen herkesin maske takıp takmama kararına saygı gösterin.

Apple'ın COVID-19 sağlık ve güvenlik protokollerini desteklemek için yaptığınız her şey için teşekkür ederiz.

COVID-19 Müdahale Ekibi

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Maske kararının ardından şirketin ofise dönüş politikası hakkında ne yapacağıyla ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor. Apple'ın son politikasına göre çalışanların en az bir gün ofisten çalışması istendi. Sonrasında ise bu sayı üç güne çıktı. Buna rağmen çalışanlar ofiste çalışmaktan rahatsız oldukları takdirde uzaktan çalışma seçeneğini tercih edebiliyordu.

Aynı zamanda şirket, politikalarının diğer şirketlerden daha kısıtlayıcı olması ve çalışanlar için yüz yüze çalışmayı zorunlu tutma konusundaki ısrarı nedeniyle eleştirilerin odağında oldu. Şimdilik ise Apple'ın tamamen yüz yüze çalışma planlarını olup olmadığı hakkında bir bilgi yer almıyor.

Apple, bu kararlarının yanı sıra 2023'te işe alımları yavaşlatmayı planladığını da belirtti. İddialara göre, şirketin bu kararı şirketteki her ekibi etkilemeyecek. Bu da belirli alanlarda işe alımın yavaşlayacağını gösteriyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, maske kararında haklı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.