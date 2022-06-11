Apple, efsaneyi tekrar canlandırıyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Apple, efsaneyi tekrar canlandırıyor!

11.06.2022 07:40
Apple, efsaneyi tekrar canlandırıyor!

Apple, bir dönemin efsanesi olan 12 inç boyutundaki MacBook modelini M2 Pro ve M2 Max işlemcisiyle geri getirecek.

Apple, geçtiğimiz hafta düzenlediği WWDC etkinliğinde yeni işletim sistemi sürümlerini ve cihazlarını tanıttı. Fakat aradan çok kısa bir süre geçmesine rağmen önümüzdeki yıl tanıtılacak modellerin sızıntıları gelmeye başladı. Dikkatleri üzerine toplayan ise M2 Pro ve M2 Max işlemcilerini kullanacak 12 inç boyutundaki MacBook modeli oldu.

12 inç MacBook, M2 Pro ve M2 Max ile geri geliyor!

En son 2015 yılında 12 inç boyutunda bir MacBook modeli gördük. Apple, bu cihazın birçok seveni olmasına rağmen 13 inçlik Air modeline yönelmeyi tercih etti. Fakat artık çerçevesiz çentikli ekran tasarımını bilgisayarlarına da taşıdığı için çok daha küçük kasalara büyük ekranlar sığdırabiliyor.

Apple, efsaneyi tekrar canlandırıyor!

Bu nedenle raftan kaldırılan bu model üzerinde tekrar çalışmaların başladığı söyleniyor. Hatta geçen hafta düzenlenen etkinlik dahil birçok sızıntı haberi doğru çıkan Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaşımına göre, 12 inç MacBook modeli M2 Pro ve M2 Max işlemcileriyle birlikte gelecek.

Apple'ın yeni gözdesi tanıtıldı: M2 işlemci özellikleri

Dolayısıyla bir yandan da M2 serisinin devam edeceği doğrulanmış oldu. Hatta bu çipin bazı özellikleri de paylaşıldı. İddiaya göre M2 Max, 12 çekirdekli CPU ve 38 çekirdekli GPU ile birlikte gelecek. Yani M1 Max'e kıyasla 2 CPU, 6 GPU daha fazla.

Üstelik yeni M2 işlemcisi, M1'e kıyasla CPU'da yüzde 18, GPU'da yüzde 25 (GPU, yüzde 35'e kadar çıkıyor) ve Neural Engine'da ise yüzde 40 daha yüksek performans sunuyor. Yani eklenen çekirdeklerle birlikte en az yüzde 30 CPU ve yüzde 50 GPU performansında artış bekleniyor.

Apple, efsaneyi tekrar canlandırıyor!

Buna ek olarak yine Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple, cihazlarını çiftler halinde çıkarmayı seviyor. Yani 12 inçlik modelin yanına bir de 15 inçlik yeni bir cihaz getirecek. Üstelik küçük olan modelin 2023 sonu veya 2024 başında gelmesi beklenirken büyük olan bu yıl sonunda gelebilir.

M2 MacBook Air ön incelememizi aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Mark Zuckerberg'den sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf Mark Zuckerberg'den sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf Apple'da moraller bozuk: 13. nesil Intel işlemciler rakipsiz kalabilir! Apple'da moraller bozuk: 13. nesil Intel işlemciler rakipsiz kalabilir!
Kaynak: Shiftdelete

Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apple, efsaneyi tekrar canlandırıyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 07:46:23. #1.11#
SON DAKİKA: Apple, efsaneyi tekrar canlandırıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement