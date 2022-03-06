Apple, Elektrikli Araç Üretiminde Kendi Tedarikçileri ile Çalışabilir - Son Dakika
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Apple, Elektrikli Araç Üretiminde Kendi Tedarikçileri ile Çalışabilir

06.03.2022 05:26
Apple, Elektrikli Araç Üretiminde Kendi Tedarikçileri ile Çalışabilir

Apple, elektrikli araç piyasasına girmek için yoğun bir tempoda ve ciddi bir gizlilik ile çalışmalarına devam ediyor. Şirket Foxconn ve Luxshare gibi ana tedarikçileri ile elektrikli araç konusunda bir anlaşma yapabilir.

Apple firması, ilk elektrikli aracını geliştirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Şirket projeyi uzun bir süredir gizli tutarken, şimdi hem teknoloji hem de otomobil firmalarının küresel ilgisini çekiyor. Ancak en büyük soru, Apple markasının elektrikli aracını kim üretecek? Elbette Apple'ın elektrikli otomobili için geniş ve küresel bir tedarik zinciri kurmasına yardımcı olabilecek pek çok yerleşik otomobil şirketi var. Bununla birlikte, son raporlar Apple'ın diğer yöne eğilebileceğini ve gelecekte arabasını üretmek için iPhone'lar ve diğer ürünler için mevcut tedarikçilerine güvenebileceğini gösteriyor. Apple ürünleri için iki önemli üretici olan Foxconn ve Luxshare'in Apple Car'ı üretmek için en iyi adaylar olduğu söyleniyor.

Apple, Elektrikli Araç Üretiminde Kendi Tedarikçileri ile Çalışabilir

Apple, Elektrikli Araç Üretiminde Kendi Tedarikçileri ile Çalışabilir

DigiTimes Asia tarafından hazırlanan yeni bir rapor, her iki firmanın da elektrikli araç pazarına nasıl girdiğini ve Apple elektrikli aracını geliştirmeyi bitirdiğinde güçlü bir üretim kapasitesine sahip olmaya hazır olduğunu vurguluyor.

Örneğin Foxconn, geçen yıl elektrikli araçlar üretme planlarını doğruladı. Tayvan merkezli ekipman üreticisi, 2023 yılına kadar elektrikli araçlarını Kuzey Amerika'da geliştirmeye başlamayı planlıyor ve şu anda tesisi için ABD ve Meksika'daki yerleri araştırıyor.

Apple için AirPods üreten Çin merkezli elektronik bileşen üreticisi Luxshare de geçen ay elektrikli araç üretme planlarını açıkladı. Şirket bunun için Chery Group ile ortaklık kurdu ve önümüzdeki üç ay içinde yeni elektrikli araç firmasını kurmayı planlıyor.

Apple, Elektrikli Araç Üretiminde Kendi Tedarikçileri ile Çalışabilir

Apple, Elektrikli Araç İçin Alternatif Üreticiler ile Görüşüyor

Foxconn veya Luxshare, Apple ile köklü bir ilişkisi sahip ve hepsi elektrikli araç dünyasına adım atarken bu ortaklığı devam ettirebilirler. Luxshare, Apple'ın dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'deki pazara girmesine yardımcı olabilir.

Öte yandan Apple, elektrikli otomobilleri için yerleşik otomobil üreticileriyle iş birliği yapabilir. Raporda, Hyundai ve Magna International'ın bunun için Apple ile görüştüklerinden ve her ikisi de Foxconn ve Luxshare'den çok daha deneyimli olduklarından bu konuda ön planda olabilir. Apple'ın elektrikli otomobilinin kaderine nasıl karar vereceği henüz belli değildir. Gerçi yakın zamanda çıkış yapması beklenmiyor. Bu nedenle, işler sonuçlanıncaya kadar uzun süre beklememiz gerekebilir.

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Apple, Elektrikli Araç Üretiminde Kendi Tedarikçileri ile Çalışabilir - Son Dakika


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