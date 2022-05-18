Apple engellilerin hayatını kolaylaştıracak yeni özelliklerini duyurdu!

Apple, 6 ila 10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek WWDC 2022 etkinliği öncesi geçtiğimiz saatlerde engelli kullanıcılarını odak alan yeni özelliklerini duyurdu. Şirket, donanım, yazılım ve makine öğrenimini kombine eden yeni özelliklerinin bu yıl içerisinde kullanıma sunulacağını ifade etti.

Apple yeni özelliklerini duyurdu

Apple, bu yıl gelecek güncellemelerle yeni özelliklerini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Bunlardan ilki işitme engelliler için Canlı Altyazılar. Halihazırda Android tarafından kullanılan özellik sayesinde işitme konusunda sıkıntı yaşayan kullanıcılar, iPhone, iPad ve Mac cihazlarında FaceTime, sosyal medya veya video konferans uygulamalarında herhangi bir sesli içeriği kolaylıkla takip edebilecek.

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İşitme engelliler için Canlı Altyazılar özelliğinin beta testleri, bu yıl içinde iPhone 11 veya sonraki, A12 Bionic veya sonraki ve Apple CPU'lu Mac cihazlar için ABD ve Kanada'da İngilizce olarak başlayacak.

Apple'ın kullanıma sunmaya hazırlandığı yeniliklerden birisi de akıllı saatlerde. Şirket, Apple Watch'un iPhone'dan kontrol edilmesine olanak sağlayan Apple Watch Mirroring ile fiziksel ve motor engelleri bulunan kullanıcıların akıllı saatlere erişimini daha da kolaylaştırıyor.

Bunun dışında Apple Watch'ı el hareketleriyle kullanmak daha da kolaylaşacak. Şirket, kullanıcıların çift parmak sıkıştırma hareketiyle arama yanıtlama, sonlandırma, bildirim kapatma, fotoğraf çekme, medya oynatma ve duraklatma gibi birçok işlemin gerçekleşmesine imkan sağlayacak. Bu yeniliğin akıllı saatin ekranına dokunmaya gerek kalmadan çeşitli hareketlerle kontrol edilmesini sağlayan AssistiveTouch'a dayandığını belirtelim.

Görme engelli kullanıcılar için de Door Detection özelliği duyuruldu. Lidar tarayıcı bulunan iPhone ve iPad modellerinde çalışacak teknoloji, kapının bulunmasına, ne kadar uzaklıkta olduğunun tespit edilmesine ve açık mı yoksa kapalı mı olduğunun anlaşılmasını sağlıyor. Öte yandan kapının iterek mi yoksa çekerek mi açıldığını ve kolunun hangi yapıda olduğu gibi birçok detayı kullanıcılara sunuyor. Son olarak sembolleri de tanıyabiliyor.

Apple'ın duyurduğu diğer yenilikler ise şöyle;

Voice Over – Apple'ın görme engelli veya az gören kullanıcılar için ekran okuyucusu, 20'den fazla ek dil için destek alıyor (Bengalce, Bulgarca, Katalanca, Ukraynaca ve Vietnamca dahil).

Buddy Controller – İki oyun kumandasının birbiriyle birleştirerek tek bir oyun kumandası gibi kullanılmasına imkan sağlıyor.

Siri Duraklatma Süresi – Konuşma engelli kullanıcılar için, Siri'nin bir isteğe yanıt vermeden önce ne kadar bekleyeceğini ayarlamanıza olanak tanıyor.

Ses Tanıma – Alarm, kapı zili veya ev aletleri gibi bir kişinin ortamına özgü sesleri tanıyarak kullanıcıları uyarabilecek.

Apple Books – Uygulamaya yeni temalar geliyor. Ayrıca metni kalınlaştırma, satır, karakter ve kelime aralığını ayarlama gibi özelleştirmeler sunuyor.