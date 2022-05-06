Apple, eski iPad, Mac ve Apple Watch'ların değerini düşürdü - Son Dakika

Apple, resmi takas programı kapsamında kabul ettiği Mac, iPad ve Apple Watch cihazları için indirim tutarını düşürdü. Teknoloji devi belirli ülkelerde, ürünlerini satın almak isteyen müşterilere eski cihazlarını takas etme veya Apple'da kullanabilecekleri bir hediye kartı edinme imkanı tanıyor.

'Apple Trade In' programından faydalanamayacak durumdaki ürünleri ise, kullanıcının isteğiyle ücretsiz bir şekilde geri dönüşüme sokabiliyor. Şirket, iPhone hariç tüm ürünleri için yaptığı indirim tutarını yaklaşık yüzde 40 oranında aşağı çekti. En büyük düşüş MacBook Pro ve iMac gibi fiyatı yüksek modellerde oldu.

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MacBook Pro fiyatı 350 dolar düştü

Apple, iPad Pro için uyguladığı takas tutarını 680 dolardan 655 dolara düşürdü. Bu oran iPad Air için 335 dolardan 290 dolara çekildi. Eski iPad'ini takas etmek isteyenler, değişiklikten önce 200 dolara kadar indirim kazanırken, artık en fazla 190 dolar kazanabilecekler. iPad mini ise 205 dolardan 200 dolara düştü.

İndirim tutarı düşürülen bir başka ürün grubu da akıllı saatler. Apple Watch Series 6 için verilen kredi 170 dolardan 150 dolara indirildi. Series 5'in fiyatı 135 dolardan 125 dolara, Series 4'ün fiyatı 105 dolardan 85 dolara, Series 3 ise 70 dolardan 50 dolara düştü. Bununla birlikte Apple Watch Series 2 artık kabul edilmiyor.

En büyük düşüşün yapıldığı MacBook Pro için önceden 1.350 dolar verilirken, artık 1000 dolara kadar kabul ediliyor. Buna ek olarak iMac Pro, 2.135 dolardan 1.500 dolara düşerken; Mac Pro ise 2.720 dolardan 2.000 dolara çekildi.

Yeni fiyatları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz: