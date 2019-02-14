Apple Eski Model Ürünlerini Almanya'da Satmaya Devam Edecek
1 saat önce
– Apple'dan Perşembe günü yapılan açıklmaya göre, şirket eski model akıllı telefonlarını Almaya'da satmaya devam edecekApple, Aralık ayında Almanya'da görülen mahkemede alınan bazı iPhone modellerinin Almanya'da satışa sunulması, satışı ve ithaline kalıcı tedbir kararı alınmış ve bu karar...
– Apple
'dan Perşembe günü yapılan açıklmaya göre, şirket eski model akıllı telefonlarını Almaya'da satmaya devam edecek
Apple, Aralık
ayında Almanya
'da görülen mahkemede alınan bazı iPhone modellerinin Almanya'da satışa sunulması, satışı ve ithaline kalıcı tedbir kararı alınmış ve bu karar Apple'ın Avrupa Birliği
'ndeki mağazalarını da kapsamıştı.
Apple açıklamasında, Almanya pazarı için üretecekleri modellerde İntel yongaları yerine Qualcomm
yongaları kullanılacağını duyurdu.
Almanya pazarında yeniden satışa çıkacak olan iPhone 7, 7+, 8 ve 8+ modellerinin Perşembe gününden itibaren çevrimiçi satışa çıkacağını duyuran iPhone'dan gelen açıklamada, "Tüm iPhpne mopdellerinin Almanya'da yeniden satışa çıkabilmesi için Intel
yongalardan vazgeçip Qualcomm yongalar kullanmak zorunda kaldık" deinildi.
Açıklama sonrasında Apple hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.42 düştü. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:17 Kaynak: DHA
Telefonunu Dinleyen Memura Küfretti, Cezayı Yedi
Aralık'ta Cari Açık 1,4 Milyar Dolar Oldu
Baba Olan Alişan'dan Duygulandıran Açıklama: Doğumu Gördüm Allah'a İnanmayan Taş Olur
Uçakta Cep Telefonunu Kapatmayan Yolcuya 2 Bin 124 TL Ceza Verilecek