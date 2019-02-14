Son Dakika Haberleri: Apple Eski Model Ürünlerini Almanya'da Satmaya Devam Edecek

Apple Eski Model Ürünlerini Almanya'da Satmaya Devam Edecek

1 saat önce

– Apple'dan Perşembe günü yapılan açıklmaya göre, şirket eski model akıllı telefonlarını Almaya'da satmaya devam edecekApple, Aralık ayında Almanya'da görülen mahkemede alınan bazı iPhone modellerinin Almanya'da satışa sunulması, satışı ve ithaline kalıcı tedbir kararı alınmış ve bu karar...

Apple Eski Model Ürünlerini Almanya'da Satmaya Devam Edecek, System.String[]
Apple'dan Perşembe günü yapılan açıklmaya göre, şirket eski model akıllı telefonlarını Almaya'da satmaya devam edecek

Apple, Aralık ayında Almanya'da görülen mahkemede alınan bazı iPhone modellerinin Almanya'da satışa sunulması, satışı ve ithaline kalıcı tedbir kararı alınmış ve bu karar Apple'ın Avrupa Birliği'ndeki mağazalarını da kapsamıştı.

Apple açıklamasında, Almanya pazarı için üretecekleri modellerde İntel yongaları yerine Qualcomm yongaları kullanılacağını duyurdu.

Almanya pazarında yeniden satışa çıkacak olan iPhone 7, 7+, 8 ve 8+ modellerinin Perşembe gününden itibaren çevrimiçi satışa çıkacağını duyuran iPhone'dan gelen açıklamada, "Tüm iPhpne mopdellerinin Almanya'da yeniden satışa çıkabilmesi için Intel yongalardan vazgeçip Qualcomm yongalar kullanmak zorunda kaldık" deinildi.

Açıklama sonrasında Apple hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.42 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:17 Kaynak: DHA

Aralık, Apple, Almanya, Ekonomi
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