Son Dakika Haberleri: Apple Facebook'un Geliştirici Sertifikasını Geri Verecek

Apple Facebook'un Geliştirici Sertifikasını Geri Verecek

57 dakika önce

– Sosyal medya devi Facebook, Apple'ın Çarşamba günü Facebook'tan aldığı bazı geliştirici ayrıcalıklarını geri vereceğini duyurdu.

Apple Facebook'un Geliştirici Sertifikasını Geri Verecek, System.String[]
– Sosyal medya devi Facebook, Apple'ın Çarşamba günü Facebook'tan aldığı bazı geliştirici ayrıcalıklarını geri vereceğini duyurdu.

Facebook, şirketin para karşılığı müşterilerinin telefonlarına erişim sağladığı Facebook Research uygulaması sebebiyle, kurumsal geliştirici sertifikaları olarak da bilinen bazı araçları kullanma hakkını kaybetmişti. Apple Facebook'u, Apple'ın veri toplama sınırlamasından kaçınmak için söz konusu uygulamayı iPhone'larda yaymaya çalışmakla suçlamıştı.

Söz konusu sertifikanın geri verilmesiyle Facebook, Apple'ın uygulama mağazası App Store'dan çıkmasına gerek kalmazken, Apple konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Facebook sertifikaların geri verilmesi karşılığında herhangi bir şart koşulup koşulmadığını belirtmezken, şirketin Operasyon Direktörü Sheryl Sandberg, daha önce Facebook Research'e yöneltilen iddialar hakkında konuşmuş ve bütün kullanıcılardan onay alındığını söylemişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:52 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Paylaştığı 'Atatürk' Fotoğrafı Sosyal Medyada Olay Oldu Mustafa Sandal Kendisinden 19 Yaş Küçük Sevgilisini Arkadaşlarıyla Tanıştırdı

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Justin Timberlake, Uyuyakalan Eşini İfşa Etti Babasının Cinayetine Kurban Giden Tuğçe Böyle İsyan Etmiş: Baba Üzer mi Evladını?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 13:49:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Apple Facebook'un Geliştirici Sertifikasını Geri Verecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]