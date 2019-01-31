Apple Facetime Hatası, Dikkat Gizlice Dinleniyor Olabilirsiniz?

Apple'ın Grup FaceTime Özelliği Telekulak, Dinleme Hatası Yüzünden Şu Anda Devre Dışı Bırakıldı!

Apple'ın Grup FaceTime Özelliği Telekulak, Dinleme Hatası Yüzünden Şu Anda Devre Dışı Bırakıldı!





Söz konusu güvenlik açığı – bug- siz birilerini aramadan önce dahi başkalarının sizi duymalarını veya görmelerine izin verebiliyor. FaceTime'ın güvenlik açığı sayesinde iPhone'ları gizlice dinlemek mümkün olabilir.



Apple'ın görüntülü görüşme uygulaması olan FaceTime, önemli bir güvenlik açığı ile karşımıza çıktı. Apple, FaceTime kullanıcılarını korkutan bu güvenlik açığı – telekulak hatasının ortaya çıkmasından sonra, anlaşılan bu durumu düzeltmeye çalışıyor. Grup FaceTime özelliği şirketin Hizmetlerin Durumu Kısmında Devre Dışı Bırakıldığını gösteriyor.



Apple FaceTime Hatası, Bu Güvenlik Açığı Nasıl Çalışıyor?





Güvenlik açığının nasıl çalıştığından bahsedecek olursak öncelikle FaceTime aracılığı ile bir arama yapmanız gerekiyor.



Aramayı yaptıktan sonra ise kişi ekleme kısmından kendi numaranızı ekliyorsunuz. Bu adımdan sonra arama yaptığınız kişi henüz aramaya cevap vermemiş olsa bile güvenlik açığı sayesinde mikrofonu aktif bir hale geliyor ve iPhone'un bulunduğu ortamı dinlemeniz mümkün oluyor.



Şirket her ne kadar iPhone, iPad ve Mac'leri etkileyen sorunla ilgili bir düzeltme yaptığını söylese de; bu akşamki sistem durumu sayfası, Group FaceTime'ın saat 10: 16'dan beri kullanılamadığını gösteriyor.



Bir Grup FaceTime çağrısı başlatmaya çalıştığınızda fark edilen durum Apple'ın hizmeti kapatması ile şimdilik giderilmiş gibi görünüyor. Apple söz konusu hatanın istismar edilmesini engellemek için böyle bir adım atmış olabilir.



Via: Mark Gurman (Twitter)

Apple System Status

Apple FaceTime Hatası

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