iPhone 14 dahil çok sayıda yeni ürününü tanıtan Apple eski ürünlere zam yaptı - Son Dakika
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iPhone 14 dahil çok sayıda yeni ürününü tanıtan Apple eski ürünlere zam yaptı

07.09.2022 23:02
iPhone 14 dahil çok sayıda yeni ürününü tanıtan Apple eski ürünlere zam yaptı

Apple'ın son telefon modeli iPhone 14'ün Türkiye'de 57 bin TL'ye varan fiyatlarla satışa çıkacağının belli olmasının ardından eski ürünlere de zam yapıldığı öğrenildi.

Apple'nin "Far Out" isimli etkinliğinde Yeni Apple Watch modellerinin ve AirPods Pro'nun tanıtılmasının ardından iPhone modellerine geçildi. Geçtiğimiz yıl 128 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl da 128 GB alanla geldi.

TÜRKİYE FİYATLARI CEP YAKACAK

Merakla beklenen tanıtım sonrası yeni iPhone'ların fiyatları da belli oldu. iPhone 14'ler yurt dışında 799 dolardan, iPhone 14 Plus'lar 899 dolardan, iPhone 14 Pro'lar 999 dolardan, iPhone 14 Pro Max'ler 1099 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14'leri Türkiye fiyatları ise bir hayli cep yakacak. Türkiye'de en yüksek iPhone fiyatı, 57 bin 199 TL ile iPhone 14 Pro Max oldu.

Herkes iPhone 14'in fiyatını merak ederken, Apple eski ürünlere de zam kararı aldı

ESKİ FİYATLAR DA ZAMLANDI

Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, birçok ürünün fiyatında artışa gidildi. iPhone 13, iPhone SE, AirPods 2.nesil ve AirPods 3. nesil ve AirPods Max gibi ürünlerin fiyatının yükseldiği görüldü.

İŞTE ÖNCEKİ VE ŞİMDİKİ FİYATLAR

128 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 22.499 TL/ yeni fiyatı: 27.999 TL

256 GB iPhone 13 - önceki fiyatı: 24.499 TL/ yeni fiyatı: 30.599 TL

512 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 28.499 TL/ yeni fiyatı: 35.899 TL

IPHONE 13 MİNİ

128 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 22.499 TL/ yeni fiyatı: 27.999 TL

256 GB iPhone 13 - önceki fiyatı: 24.499 TL/ yeni fiyatı: 30.599 TL

512 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 28.499 TL/ yeni fiyatı: 35.899 TL

IPHONE SE

64 GB - önceki fiyatı: 13.499 TL/ yeni fiyatı: 16.999 TL

128 GB - önceli fiyatı: 14.499 TL/ yeni fiyatı: 18.299 TL

256 GB - önceki fiyatı: 16.499 TL/ yeni fiyatı: 20.899 TL

IPHONE 12

64 GB - önceki fiyatı: 20.999 TL/ yeni fiyatı: 24.999 TL

128 GB - önceki fiyatı: 21.999 TL/ yeni fiyatı: 26.299 TL

256 GB - önceki fiyatı: 23.999 TL/ yeni fiyatı: 28.899 TL

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Iphone, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone 14 dahil çok sayıda yeni ürününü tanıtan Apple eski ürünlere zam yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: iPhone 14 dahil çok sayıda yeni ürününü tanıtan Apple eski ürünlere zam yaptı - Son Dakika
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