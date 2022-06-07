Apple, fiyatlara zam yaptı: iPhone 42 bin TL oldu! - Son Dakika
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Apple, fiyatlara zam yaptı: iPhone 42 bin TL oldu!

07.06.2022 16:12
Apple, fiyatlara zam yaptı: iPhone 42 bin TL oldu!

Apple, bugün düzenlediği WWDC etkinliğinin ardından Türkiye'de sattığı tüm cihazlara zam yaptı. İşte zam sonrası iPhone fiyatları...

Apple, bu akşam saat 20: 00'da Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) ya da ülkemizde bilinen adıyla Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın ilk etabını düzenledi. Burada işletim sistemlerinin yeni sürümleri ve M2 işlemcisini kullanan cihazlarını tanıttı. Fakat Apple, etkinlik sona erdikten sonra Türkiye fiyatlarına zam yaptı. İşte zam sonrası iPhone fiyatları…

Apple, tüm cihazların fiyatlarına zam yaptı!

Bugün tüm dünyanın gözü Apple'ın düzenlediği WWDC 22 etkinliğindeydi. Özellikle yeni iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 ve macOS 13 işletim sistemlerinin tanıtımı için binlerce kişi ABD'ye gitti. Ayrıca bir süredir beklenen M2 işlemcili yeni cihazlar da ortaya çıktı.

Etkinlik öncesinde Apple, internet sitesi üzerinde yer alan tüm fiyatları kaldırarak satışı sonlandırdı. Yapılan açıklamada ise güncellenen sitenin WWDC sonrasında tekrar açılacağı söylendi. Tabii bu noktada yeni cihazların sergileneceği de ortaya çıkmış oldu. Fakat bununla birlikte Apple, tüm cihazların fiyatlarına zam yaptı. İşte zam sonrası iPhone fiyatları…

Apple, fiyatlara zam yaptı: iPhone 42 bin TL oldu!

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Zam sonrası iPhone fiyatları

CihazlarEski fiyatYeni fiyat
iPhone SE 64 GB10 bin 999 TL13 bin 499 TLiPhone 11 64 GB12 bin 999 TL14 bin 999 TLiPhone 12 mini 64 GB15 bin 799 TL18 bin 999 TLiPhone 12 64 GB17 bin 499 TL20 bin 999 TLiPhone 13 mini 128 GB17 bin 499 TL20 bin 999 TLiPhone 13 mini 256 GB19 bin 299 TL22 bin 999 TLiPhone 13 mini 512 GB22 bin 99 TL26 bin 999 TLiPhone 13 128 GB18 bin 999 TL22 bin 499 TLiPhone 13 256 GB20 bin 799 TL24 bin 499 TLiPhone 13 512 GB23 bin 559 TL28 bin 499 TLiPhone 13 Pro 128 GB24 bin 999 TL29 bin 999 TLiPhone 13 Pro 256 GB26 bin 799 TL31 bin 999 TLiPhone 13 Pro 512 GB35 bin 999 TL35 bin 999 TLiPhone 13 Pro 1 TB38 bin 799 TL38 bin 799 TLiPhone 13 Pro Max 128 GB27 bin 999 TL32 bin 999 TLiPhone 13 Pro Max 256 GB29 bin 799 TL34 bin 999 TLiPhone 13 Pro Max 512 GB32 bin 599 TL38 bin 999 TLiPhone 13 Pro Max 1 TB37 bin 999 TL41 bin 799 TL

Apple, fiyatlara zam yaptı: iPhone 42 bin TL oldu!

Zam sonrası MacBook, Apple Watch ve aksesuar fiyatları

CihazlarEski fiyatYeni fiyat
M1 MacBook Air17 bin 999 TL20 bin 999 TLM2 MacBook Air 8 çekirdekli GPU25 bin 999 TLM2 MacBook Air 10 çekirdekli GPU32 bin 299 TLM1 MacBook Pro 13 inç22 bin 499 TLSatıştan kalktıM2 MacBook Pro 13 inç 256 GB27 bin 999 TLM2 MacBook Pro 13 inç 512 GB31 bin 999 TLM1 Max MacBook Pro 16 inç60 bin 999 TL71 bin 999 TLM1 Pro MacBook Pro 14 inç35 bin 499 TL41 bin 999 TLApple Watch 7 41 mm6 bin 999 TL8 bin 399 TLApple Watch 7 45 mm7 bin 499 TL8 bin 999 TLAirPods 3. nesil2 bin 999 TL3 bin 599 TLAirPods Pro4 bin 499 TL5 bin 399 TLAirTag469 TL559 TL

Apple, fiyatlara zam yaptı: iPhone 42 bin TL oldu!

Zam sonrası iPad fiyatları

CihazlarEski fiyatYeni fiyat
9. nesil iPad5 bin 999 TL7 bin 199 TLiPad Air 64 GB12 bin 799 TLiPad Air 256 GB15 bin 799 TLiPad Pro 11 inç 128 GB16 bin 999 TLiPad Pro 11 inç 256 GB18 bin 999 TLiPad Pro 11 inç 512 GB22 bin 999 TLiPad Pro 11 inç 1 TB30 bin 999 TLiPad Pro 11 inç 2 TB38 bin 999 TLiPad Pro 12 inç 128 GB22 bin 999 TLiPad Pro 12 inç 256 GB24 bin 999 TLiPad Pro 12 inç 512 GB28 bin 999 TLiPad Pro 12 inç 1 TB36 bin 999 TLiPad Pro 12 inç 2 TB44 bin 999 TL

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YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apple, fiyatlara zam yaptı: iPhone 42 bin TL oldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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