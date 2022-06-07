Apple, fiyatlara zam yaptı: iPhone 42 bin TL oldu!

Apple, bu akşam saat 20: 00'da Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) ya da ülkemizde bilinen adıyla Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın ilk etabını düzenledi. Burada işletim sistemlerinin yeni sürümleri ve M2 işlemcisini kullanan cihazlarını tanıttı. Fakat Apple, etkinlik sona erdikten sonra Türkiye fiyatlarına zam yaptı. İşte zam sonrası iPhone fiyatları…
Apple, tüm cihazların fiyatlarına zam yaptı!
Bugün tüm dünyanın gözü Apple'ın düzenlediği WWDC 22 etkinliğindeydi. Özellikle yeni iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 ve macOS 13 işletim sistemlerinin tanıtımı için binlerce kişi ABD'ye gitti. Ayrıca bir süredir beklenen M2 işlemcili yeni cihazlar da ortaya çıktı.
Etkinlik öncesinde Apple, internet sitesi üzerinde yer alan tüm fiyatları kaldırarak satışı sonlandırdı. Yapılan açıklamada ise güncellenen sitenin WWDC sonrasında tekrar açılacağı söylendi. Tabii bu noktada yeni cihazların sergileneceği de ortaya çıkmış oldu. Fakat bununla birlikte Apple, tüm cihazların fiyatlarına zam yaptı. İşte zam sonrası iPhone fiyatları…
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Zam sonrası iPhone fiyatları
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Cihazlar Eski fiyat Yeni fiyat iPhone SE 64 GB 10 bin 999 TL 13 bin 499 TL iPhone 11 64 GB 12 bin 999 TL 14 bin 999 TL iPhone 12 mini 64 GB 15 bin 799 TL 18 bin 999 TL iPhone 12 64 GB 17 bin 499 TL 20 bin 999 TL iPhone 13 mini 128 GB 17 bin 499 TL 20 bin 999 TL iPhone 13 mini 256 GB 19 bin 299 TL 22 bin 999 TL iPhone 13 mini 512 GB 22 bin 99 TL 26 bin 999 TL iPhone 13 128 GB 18 bin 999 TL 22 bin 499 TL iPhone 13 256 GB 20 bin 799 TL 24 bin 499 TL iPhone 13 512 GB 23 bin 559 TL 28 bin 499 TL iPhone 13 Pro 128 GB 24 bin 999 TL 29 bin 999 TL iPhone 13 Pro 256 GB 26 bin 799 TL 31 bin 999 TL iPhone 13 Pro 512 GB 35 bin 999 TL 35 bin 999 TL iPhone 13 Pro 1 TB 38 bin 799 TL 38 bin 799 TL iPhone 13 Pro Max 128 GB 27 bin 999 TL 32 bin 999 TL iPhone 13 Pro Max 256 GB 29 bin 799 TL 34 bin 999 TL iPhone 13 Pro Max 512 GB 32 bin 599 TL 38 bin 999 TL iPhone 13 Pro Max 1 TB 37 bin 999 TL 41 bin 799 TL Cihazlar Eski fiyat Yeni fiyat M1 MacBook Air 17 bin 999 TL 20 bin 999 TL M2 MacBook Air 8 çekirdekli GPU – 25 bin 999 TL M2 MacBook Air 10 çekirdekli GPU – 32 bin 299 TL M1 MacBook Pro 13 inç 22 bin 499 TL Satıştan kalktı M2 MacBook Pro 13 inç 256 GB – 27 bin 999 TL M2 MacBook Pro 13 inç 512 GB – 31 bin 999 TL M1 Max MacBook Pro 16 inç 60 bin 999 TL 71 bin 999 TL M1 Pro MacBook Pro 14 inç 35 bin 499 TL 41 bin 999 TL Apple Watch 7 41 mm 6 bin 999 TL 8 bin 399 TL Apple Watch 7 45 mm 7 bin 499 TL 8 bin 999 TL AirPods 3. nesil 2 bin 999 TL 3 bin 599 TL AirPods Pro 4 bin 499 TL 5 bin 399 TL AirTag 469 TL 559 TL Cihazlar Eski fiyat Yeni fiyat 9. nesil iPad 5 bin 999 TL 7 bin 199 TL iPad Air 64 GB – 12 bin 799 TL iPad Air 256 GB – 15 bin 799 TL iPad Pro 11 inç 128 GB – 16 bin 999 TL iPad Pro 11 inç 256 GB – 18 bin 999 TL iPad Pro 11 inç 512 GB – 22 bin 999 TL iPad Pro 11 inç 1 TB – 30 bin 999 TL iPad Pro 11 inç 2 TB – 38 bin 999 TL iPad Pro 12 inç 128 GB – 22 bin 999 TL iPad Pro 12 inç 256 GB – 24 bin 999 TL iPad Pro 12 inç 512 GB – 28 bin 999 TL iPad Pro 12 inç 1 TB – 36 bin 999 TL iPad Pro 12 inç 2 TB – 44 bin 999 TL
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Zam sonrası MacBook, Apple Watch ve aksesuar fiyatları
Zam sonrası iPad fiyatları
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Güncel › Apple, fiyatlara zam yaptı: iPhone 42 bin TL oldu! - Son Dakika