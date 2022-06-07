Apple, fiyatlara zam yaptı: iPhone 42 bin TL oldu!

Apple, bu akşam saat 20: 00'da Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) ya da ülkemizde bilinen adıyla Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın ilk etabını düzenledi. Burada işletim sistemlerinin yeni sürümleri ve M2 işlemcisini kullanan cihazlarını tanıttı. Fakat Apple, etkinlik sona erdikten sonra Türkiye fiyatlarına zam yaptı. İşte zam sonrası iPhone fiyatları…

Apple, tüm cihazların fiyatlarına zam yaptı!

Bugün tüm dünyanın gözü Apple'ın düzenlediği WWDC 22 etkinliğindeydi. Özellikle yeni iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 ve macOS 13 işletim sistemlerinin tanıtımı için binlerce kişi ABD'ye gitti. Ayrıca bir süredir beklenen M2 işlemcili yeni cihazlar da ortaya çıktı.

Etkinlik öncesinde Apple, internet sitesi üzerinde yer alan tüm fiyatları kaldırarak satışı sonlandırdı. Yapılan açıklamada ise güncellenen sitenin WWDC sonrasında tekrar açılacağı söylendi. Tabii bu noktada yeni cihazların sergileneceği de ortaya çıkmış oldu. Fakat bununla birlikte Apple, tüm cihazların fiyatlarına zam yaptı. İşte zam sonrası iPhone fiyatları…

WWDC 22 başlıyor: Canlı yayınımızda bize katılın!

Zam sonrası iPhone fiyatları