Apple, Fransa'ya 500 milyon euro ödedi
38 dakika önce
Apple, geçmişe dönük beyan etmediği vergilere ilişkin Fransa ile yaptığı anlaşma kapsamında 500 milyon euro ödedi.
Apple, geçmişe dönük beyan etmediği vergilere ilişkin Fransa ile yaptığı anlaşma kapsamında 500 milyon euro ödedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:48
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