Son Dakika Haberleri: Apple, Fransa'ya 500 milyon euro ödedi

Apple, Fransa'ya 500 milyon euro ödedi

38 dakika önce

Apple, geçmişe dönük beyan etmediği vergilere ilişkin Fransa ile yaptığı anlaşma kapsamında 500 milyon euro ödedi.

Apple, Fransa'ya 500 milyon euro ödedi, System.String[]
Apple, geçmişe dönük beyan etmediği vergilere ilişkin Fransa ile yaptığı anlaşma kapsamında 500 milyon euro ödedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:48 

Fransa, Apple, Ekonomi
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