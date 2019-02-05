Apple, Fransa'ya 500 milyon euro ödedi

Apple, geçmişe dönük beyan etmediği vergilere ilişkin Fransa ile yaptığı anlaşma kapsamında 500 milyon euro ödedi.

Apple, geçmişe dönük beyan etmediği vergilere ilişkin Fransa ile yaptığı anlaşma kapsamında 500 milyon euro ödedi.

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