Apple Geliştiricileri, iOS 15.1 ve iPadOS 15.1'in Beta Sürümünü Yayınladı - Son Dakika

Apple geliştiricileri iOS 15.1 ve iPadOS 15.1'in ilk beta sürümünü yayınladı. iOS 15.1 beta sürümü, Apple Developer Center'dan indirilebilir. Ayrıca, yapılandırma dosyası bir OTA yükseltmesi yoluyla kurulabilir. Aynı zamanda Apple, watchOS 8.1 ve tvOS 15.1'in beta sürümlerini de yayınladı. iOS 15.1, SharePlay gibi başlangıçta iOS 15'te başlatılması planlanan bazı özellikleri içerir.

iOS 15'in genişletilmiş bir sürümü olan yeni sistem, temel olarak bazı sistem hatalarını düzeltiyor. Apple, iOS 15.1'e ek olarak, HomePod ve HomePod mini gibi ses cihazlarına Dolby Atmos desteği ekleyerek, HomePod 5.1 beta sürümünü de yayınladı. Ancak HomePod beta yazılımı yalnızca davetiyeyle kullanılabilen bir sürümdür. Şu an itibariyle, bu yazılım yalnızca geliştiriciler tarafından test edilebilmektedir.

Apple Geliştiricileri, iOS 15.1 ve iPadOS 15.1'in Beta Sürümünü Yayınladı

Apple, bu yılın başlarında, çeşitli nedenlerle iOS 15'i otomatik olarak kullanıcılara aktarmayacağını söyledi. Şirket, yeni işletim sisteminin lansmanından sonra iOS 14 için güvenlik güncellemeleri sağlamaya devam edeceğini de belirtti. Hala iOS 14 kullanan kullanıcılar, ayarlarda iki yazılım güncelleme seçeneği görecek. Güncellemelerden biri, hata düzeltmeli en son iOS 14 sürümü için, diğer güncelleme ise iOS 15 yükseltmesidir.

Ayrıca Apple, iOS 14.7.1 kodunu imzalamayı da durdurdu ve böylece iOS 14.8'den sürüm düşürme işlemini sonlandırdı. Apple, iPhone'un Touch ID kullanarak Apple Watch'un kilidini açamaması sorununu çözmek için temmuz ayı sonlarında iOS 14.7.1'i bir yama olarak yayınladı. Yama ayrıca, saldırganların çekirdek ayrıcalıklarıyla rasgele kod yürütmesine izin veren bir güvenlik açığını da giderir. Raporlara göre, güvenlik açığı, NSO Group'un Pegasus hack aracına yerleştirilen sıfır tıklamalı bir saldırıda kullanıldı.

iOS 15 Uyumlu Cihazlar

Aslında iOS 13 ve iOS 14'ü destekleyen cihazlar da bu güncellemeyi destekleyecek.

Apple iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Maks

Apple iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Maks

iPhone XS

iPhone XS Maks

Apple iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

Apple iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Apple iPhone 6'lar

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2016)

iPod touch (7. nesil)

iPadOS 15 Uyumlu Cihazlar

Tıpkı iOS 15 gibi, iPadOS 15 de iPadOS 13 ve iPadOS 14'ü çalıştırabilen tüm cihazlarla uyumludur.

12.9 inç iPad Pro (5. nesil)

11 inç iPad Pro (3. nesil)

12.9 inç iPad Pro (4. nesil)

11 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (3. nesil)

11 inç iPad Pro (1. nesil)

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

Apple iPad Pro (10,5 inç)

iPad Pro (9,7 inç)

iPad (8. nesil)

Apple iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

Apple iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (4. nesil)

Apple iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2