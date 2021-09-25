Üye Girişi
Apple Geliştiricileri, iOS 15.1 ve iPadOS 15.1'in Beta Sürümünü Yayınladı - Son Dakika

Apple Geliştiricileri, iOS 15.1 ve iPadOS 15.1'in Beta Sürümünü Yayınladı

25.09.2021 00:53
Apple Geliştiricileri, iOS 15.1 ve iPadOS 15.1'in Beta Sürümünü Yayınladı, System.String[]

Apple geliştiricileri akıllı cihazlarını daha da üst seviyeye çıkarmak için, iOS 15.1 ve iPadOS 15.1'in beta sürümünü yayınladı. İlk olarak beta sürümü yayınlanan güncellemenin testleri bittikten sonra tüm cihazlar için aktif olacak.

Apple geliştiricileri iOS 15.1 ve iPadOS 15.1'in ilk beta sürümünü yayınladı. iOS 15.1 beta sürümü, Apple Developer Center'dan indirilebilir. Ayrıca, yapılandırma dosyası bir OTA yükseltmesi yoluyla kurulabilir. Aynı zamanda Apple, watchOS 8.1 ve tvOS 15.1'in beta sürümlerini de yayınladı. iOS 15.1, SharePlay gibi başlangıçta iOS 15'te başlatılması planlanan bazı özellikleri içerir.

iOS 15'in genişletilmiş bir sürümü olan yeni sistem, temel olarak bazı sistem hatalarını düzeltiyor. Apple, iOS 15.1'e ek olarak, HomePod ve HomePod mini gibi ses cihazlarına Dolby Atmos desteği ekleyerek, HomePod 5.1 beta sürümünü de yayınladı. Ancak HomePod beta yazılımı yalnızca davetiyeyle kullanılabilen bir sürümdür. Şu an itibariyle, bu yazılım yalnızca geliştiriciler tarafından test edilebilmektedir.

Apple Geliştiricileri, iOS 15.1 ve iPadOS 15.1'in Beta Sürümünü Yayınladı

Apple Geliştiricileri, iOS 15.1 ve iPadOS 15.1'in Beta Sürümünü Yayınladı

Apple, bu yılın başlarında, çeşitli nedenlerle iOS 15'i otomatik olarak kullanıcılara aktarmayacağını söyledi. Şirket, yeni işletim sisteminin lansmanından sonra iOS 14 için güvenlik güncellemeleri sağlamaya devam edeceğini de belirtti. Hala iOS 14 kullanan kullanıcılar, ayarlarda iki yazılım güncelleme seçeneği görecek. Güncellemelerden biri, hata düzeltmeli en son iOS 14 sürümü için, diğer güncelleme ise iOS 15 yükseltmesidir.

Ayrıca Apple, iOS 14.7.1 kodunu imzalamayı da durdurdu ve böylece iOS 14.8'den sürüm düşürme işlemini sonlandırdı. Apple, iPhone'un Touch ID kullanarak Apple Watch'un kilidini açamaması sorununu çözmek için temmuz ayı sonlarında iOS 14.7.1'i bir yama olarak yayınladı. Yama ayrıca, saldırganların çekirdek ayrıcalıklarıyla rasgele kod yürütmesine izin veren bir güvenlik açığını da giderir. Raporlara göre, güvenlik açığı, NSO Group'un Pegasus hack aracına yerleştirilen sıfır tıklamalı bir saldırıda kullanıldı.

Apple Geliştiricileri, iOS 15.1 ve iPadOS 15.1'in Beta Sürümünü Yayınladı

iOS 15 Uyumlu Cihazlar

Aslında iOS 13 ve iOS 14'ü destekleyen cihazlar da bu güncellemeyi destekleyecek.

Apple iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Maks

Apple iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Maks

iPhone XS

iPhone XS Maks

Apple iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

Apple iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Apple iPhone 6'lar

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2016)

iPod touch (7. nesil)

iPadOS 15 Uyumlu Cihazlar

Tıpkı iOS 15 gibi, iPadOS 15 de iPadOS 13 ve iPadOS 14'ü çalıştırabilen tüm cihazlarla uyumludur.

12.9 inç iPad Pro (5. nesil)

11 inç iPad Pro (3. nesil)

12.9 inç iPad Pro (4. nesil)

11 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (3. nesil)

11 inç iPad Pro (1. nesil)

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

Apple iPad Pro (10,5 inç)

iPad Pro (9,7 inç)

iPad (8. nesil)

Apple iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

Apple iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (4. nesil)

Apple iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

Apple Geliştiricileri, iOS 15.1 ve iPadOS 15.1'in Beta Sürümünü Yayınladı

Apple, iOS, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Apple Geliştiricileri, iOS 15.1 ve iPadOS 15.1'in Beta Sürümünü Yayınladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı 00:43 Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı Ustaların büyük hatası! Oto tamircisinde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk can verdi 00:23 Ustaların büyük hatası! Oto tamircisinde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk can verdi Serdar Ortaç'a ünlü oyuncu Zafer Algöz'den sert tepki! Beşiktaş taraftarından beğeni yağdı 00:03 Serdar Ortaç'a ünlü oyuncu Zafer Algöz'den sert tepki! Beşiktaş taraftarından beğeni yağdı
Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar 23:38 Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz 22:40 Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti 21:30 Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler 18:54 Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı 18:04 Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı

Son Dakika Haberleri
18:47 Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı
18:37 James Rodriguez'in sözleşmesinde şaşkınlık yaratan madde! Messi'yle oynama fırsatı gelirse bedelsiz gidecek
18:20 Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı
18:07 Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
18:00 Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü
17:57 Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı deliye döndü! Sözlerine tepki büyüyor
17:44 CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu
17:39 Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi
17:13 Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımız'a hokey hocası getiriyor
16:51 Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek
Ajax maçı öncesi tablo çok ağır! İşte Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan 14 futbolcu Ajax maçı öncesi tablo çok ağır! İşte Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan 14 futbolcu         
00:48
Hande Yener çok cesur! Maske ve jartiyerli kostümüyle sahne aldı Hande Yener çok cesur! Maske ve jartiyerli kostümüyle sahne aldı         
00:34
ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocakları'nın araştırılmasına ilişkin maddeyi onayladı ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocakları'nın araştırılmasına ilişkin maddeyi onayladı         
00:06
Tehlikeye aldırış etmeyen vatandaştan görüntülediği domuza güldüren sözler: Birader ne var ne yok Tehlikeye aldırış etmeyen vatandaştan görüntülediği domuza güldüren sözler: Birader ne var ne yok         
23:41
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Zeytin dalı uzattı Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Zeytin dalı uzattı         
23:28
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
21:40
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
Türkiye'nin gündemine Türkiye'nin gündemine "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle oturan kurye beraat etti         
17:42
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 01:08:56. #1.13#
SON DAKİKA: Apple Geliştiricileri, iOS 15.1 ve iPadOS 15.1'in Beta Sürümünü Yayınladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement