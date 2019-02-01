Son Dakika Haberleri: Apple Google'ın iOS geliştirici yetkilerini askıya aldı

Apple Google'ın iOS geliştirici yetkilerini askıya aldı

20 dakika önce

ABD'li teknoloji firması Apple, mobil işletim sistemi iOS üzerindeki bazı kurumsal mobil uygulamaların dağıtımı ve kullanıcı verilerinin takibine ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Google'ın iOS geliştirici sertifikasını askıya aldı.

Apple Google'ın iOS geliştirici yetkilerini askıya aldı, System.String[]
ABD'li teknoloji firması Apple, mobil işletim sistemi iOS üzerindeki bazı kurumsal mobil uygulamaların dağıtımı ve kullanıcı verilerinin takibine ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Google'ın iOS geliştirici sertifikasını askıya aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58 

Amerika Birleşik Devletleri, Apple, Google, Ekonomi
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