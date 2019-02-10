Apple, Grup Facetime Hatası İçin Düzeltme Yayınladı

Apple
Beklenen Güvenlik Güncellemesini Yayınladı!
Grup FaceTime Hatası için Düzeltme iOS 12.1.4 Güncellemesi ile geldi. Şirket devre dışı bıraktığı hizmetleri devreye alıyor. Ancak hakkındaki soruşturmalara cevabı 19 Şubat'ta verecek.
Apple, Group FaceTime hatası için düzeltme yayınladı. iOS 12.1.4 Güncellemesini mutlaka yükleyin!
Apple, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan FaceTime Grup Mesajları hatasından sonra hizmeti gecici olarak devre dışı bırakmıştı. anlaşılan sorun çözüldü.
Grup FaceTime Hatası için Düzeltme iOS 12.1.4 Güncellemesi ile geldi.
Apple, bir çağrıyı cevaplamadan önce birini dinlemenizi sağlayan Group FaceTime hatasını düzelten iOS 12.1.4'ü yayımladı. Apple hata ile ilgili raporlar geldikten sonra bu hafta içinde güncelleme yayımlayacağını duyurmuş ve ilgili düzeltme olacağını söylemişti. iOS 12.1.3 veya daha önceki bir sürümü çalıştıran herkes için devre dışı bırakılan Group FaceTime uygulamasını kullanmak için bu yeni güncellemeyi yüklemeniz gerekir.
Apple açısından, FaceTime üzerindeki bu böcek skandalı aslında sadece güncelleme yayınlamak ile bitmiyor. bu konudan muzdarip olan bir kaç kişi bu konuda yeterli açıklama ve bilgilendirme için Apple'dan hukuksal savunmalar istiyor. Apple'un bu davalara 19 Şubat'ta yanıt vermesi bekleniyor.
Apple, FaceTime sunucusunda bir güvenlik denetimi gerçekleştirdiğinde; daha fazla ayrıntıyı açıklamamasına rağmen Live Photos ile ilgili bir sorun olduğunu söyledi. Bu iOS 12.1.4 güncellemesi ile de bu sorunu çözdü.