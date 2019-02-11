Apple, Grup Facetime Hatasını Tespit Eden Genci Ödüllendiriyor

Apple, Group FaceTime hatasını tespit eden gence ödeme yapacak Apple, Grup FaceTime Hatasını Tespit Eden Genci Ödüllendiriyor.

Apple, Group FaceTime hatasını tespit eden gence ödeme yapacak





Apple, Grup FaceTime Hatasını Tespit Eden Genci Ödüllendiriyor. Apple, son bir haftada çok konuşulan Grup FaceTime Hatasını ortaya çıkaran genci ödüllendiriyor. 14 yaşındaki Grant Thompson Eğitimine katkı geliyor.



Apple, bir çağrıyı cevaplamadan önce birisini dinlemenizi sağlayan Grup FaceTime hatasını keşfeden çocuğa ödeme yapacağını söyledi.



Arizona, Tucson'dan 14 yaşındaki bir lise öğrencisi olan Thompson; iki hafta önce Fortnite oynayan arkadaşlarla grup sohbeti oluşturmaya çalışırken bu hatayı keşfetti. Annesi Michele Thompson, sorun hakkında e-posta ve sosyal medya aracılığıyla Apple ile sürekli iletişime geçmeye çalıştığını söyledi. Ancak şirket bir hafta önce, hatanın haberleri sosyal medyada viral hale geldiğinde, Group FaceTime'ı çevrimdışı kılan noktadan bir süre önce onunla temasa geçti.



Apple, dün FaceTime hatası için iOS 12.1.4 güvenlik güncellemesinde bir düzeltme yaptı.Reuters'e göre Apple, Thompson ailesini telafi etmeyi ve gençlerin eğitimine ek bir hediye vermeyi planladığını onayladı.



Apple, bug bounty programının bir parçası olarak 200.000 $ 'lık nakit ödemeler teklif etse de, ödemenin ayrıntıları henüz açıklanmadı

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