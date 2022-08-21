iPhone 14 cep yakacak! İşte son söylentiler

Apple'ın beklenen amiral gemisi telefonu iPhone 14 serisi için artık son viraja giriliyor. Model ile ilgili birçok sızıntı haber elde edilse de birçok soru işareti mevcut durumda. Elbette bu soru işaretlerinin başında ücret konusu yer alıyor.

iPhone 14'te 100 dolarlık bir fiyat artışı bekleniyor

Önemli sızıntı kaynakları, daha önce serinin ücretlendirmesiyle ilgili çeşitli bilgiler aktarsa da tutarlı bir sonuca varılamadı. Geçtiğimiz günlerde küresel cep telefonu pazarındaki durgunluk ve talep düşüşü nedeniyle ürünlerin selefiyle aynı fiyatta piyasaya çıkacağı söylenmişti.

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WedBush Securities analisti olan Dan Ives, zamsız iPhone 14 söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kaynak, Apple'ın yeni amiral gemisinde 100 dolarlık bir fiyat artışına gideceğini belirtti. En ünlü kaynaklardan analist Ming-Chi Kuo da benzer bir fiyat arttırmasından söz etmişti. Eğer söylentiler doğru çıkarsa standart model 800 dolardan, Pro Max modeli ise 1200 dolardan satışa çıkacak.

Apple'ın yeni 48 megapiksellik geniş açılı kamerasının Pro modellerine özel olması beklenirken, standart ??iPhone 14?? modellerinde iPhone 13 serisi gibi 12 megapiksellik geniş açılı bir kamera bulunacağı iddia ediliyor. iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinde 1.90 µm olarak ölçülen piksel boyutlarının yeni kamera ile birlikte 1.22 µm'ye düşmesi bekleniyor.

Öte yandan iPhone 14, 14 Plus modellerinin A15 Bionic yongasından, üst düzey özelliklere sahip modelleri iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max ise A16 Bionic işlemcisinden güç alacak. Gelen bilgilere göre şirket, serinin yeni ailesindeki iPhone 14 ve 14 Plus'ta 6 GB RAM ile birlikte yine LPDDR4X standardını kullanacak. Ancak iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'te ise LPDDR5'e yükseltilecek.