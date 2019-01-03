Son Dakika Haberleri: Apple Hisseleri Açılış Öncesi İşlemlerde Yüzde 8.18 Düştü

Apple Hisseleri Açılış Öncesi İşlemlerde Yüzde 8.18 Düştü

2 saat önce

– Apple hisseleri, şirketin 2019 yılı ilk çeyreği için ciro beklentisini, daha önce açıklanan 89 - 93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara düşürmesiyle, yüzde 8.18 düştü.

Apple Hisseleri Açılış Öncesi İşlemlerde Yüzde 8.18 Düştü, System.String[]
Apple hisseleri, şirketin 2019 yılı ilk çeyreği için ciro beklentisini, daha önce açıklanan 89 - 93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara düşürmesiyle, yüzde 8.18 düştü. Şirketin açıklamasına göre, yüzde 8.18'lik düşüş 50 milyar dolarlık bir kayba işaret ediyor.

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin, Çin ekonomisindeki zayıflamadan ve beklentilerden düşük iPhone satışlarından etkilendiğini açıklamış ve bunun sebebi olarak ABD ve Çin arasıdna yaşanan ticaret gerginliklerini göstermişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:24 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, CEO, Apple, Ekonomi
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