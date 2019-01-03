Apple Hisseleri Açılış Öncesi İşlemlerde Yüzde 8.18 Düştü
2 saat önce
– Apple hisseleri, şirketin 2019 yılı ilk çeyreği için ciro beklentisini, daha önce açıklanan 89 - 93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara düşürmesiyle, yüzde 8.18 düştü.
– Apple
hisseleri, şirketin 2019 yılı ilk çeyreği için ciro beklentisini, daha önce açıklanan 89 - 93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara düşürmesiyle, yüzde 8.18 düştü. Şirketin açıklamasına göre, yüzde 8.18'lik düşüş 50 milyar dolarlık bir kayba işaret ediyor.
Apple CEO
'su Tim Cook
, şirketin, Çin
ekonomisindeki zayıflamadan ve beklentilerden düşük iPhone satışlarından etkilendiğini açıklamış ve bunun sebebi olarak ABD
ve Çin arasıdna yaşanan ticaret gerginliklerini göstermişti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:24 Kaynak: DHA
Dev Şirketin CEO'su Açıkladı: Apple Çin Ekonomisindeki Zayıflamadan Etkilendi
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