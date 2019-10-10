Apple, Hong Konglu protestoculara polisin yerini gösteren uygulamayı kaldırdı

Apple, Hong Kong'da protestoculara polis güçlerinin nerede olduğunu takip etmesine yarayan uygulamayı yayından kaldırdı. Şirket, uygulamanın güvenlik güçlerine tuzak kurmak için kullanıldığını açıkladı. Çin devlet gazetesi uygulamaya izin verdiği için Amerikan teknoloji devine sert eleştiriler yöneltmişti.



HKmap.live isimli uygulama kullanıcıların polisin ve protestocuların yerlerini gerçek zamanlı olarak yükleyebilmelerine ve takip edebilmelerine olanak sağlıyordu.