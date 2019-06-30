Son Dakika Haberleri: Apple'ı iPhone 11'in OLED Ekranlarının Tedariğinde Bekleyen Büyük Tehlike
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Apple'ı iPhone 11'in OLED Ekranlarının Tedariğinde Bekleyen Büyük Tehlike

5 dakika önce

Bir süredir Japonya ile Güney Kore iyi anlaşamıyor ve bu durum, dolaylı yoldan Apple'ı sıkıntıya sokabilir.

Apple'ı iPhone 11'in OLED Ekranlarının Tedariğinde Bekleyen Büyük Tehlike, System.String[]
ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşları, dünya geneli satışlarda birinciliğe doğru koşar adımlarla yürüyen Huawei gibi Çinli şirketleri kötü anlamda etkilemişti. G20 zirvesiyle birlikte ortam biraz daha yumuşadı ve Huawei gerginliği şimdilik çözüldü. Bu sefer de Japonya ile Güney Kore arasındaki gerginlik, Apple'ı zor durumda bırakabilir.

Reuters'ın haberine göre 4 Temmuz itibariyle Japonya, telefon ekranları ve işlemcilerinde kullanılan "fluorinated polyimide" ve "hydrogen fluoride (HF)" maddelerinin ihracatını kısıtlayacak. Japonya hükûmetinin yarın itibariyle bu konu hakkında resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Bu maddelerin çok büyük bir kısmını Japonya'dan ithal eden Güney Koreli panel üreticileri, gelecek olan kısıtlamanın ardından üretim sorunları yaşayabilir. Apple'ın ekran tedarikçisi olan Samsung ve LG, bu kısıtlamadan en çok etkilenecek iki üretici. Bu şirketlerin üretimlerinin kısıtlanması durumunda Apple, 2019 model iPhone'lar için yeterli sayıda OLED ekran tedarik edemeyebilir. iPhone 11 ve iPhone 11 Max'in OLED ekranla geleceğine kesin gözüyle bakıldığından bu durum, Apple'ı oldukça zorlayacak gibi görünüyor.



Aklınıza "Samsung ve LG'den başka üretici yok mu?" sorusu gelmiş olabilir. OLED ekran tedariği için Apple'ın ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde başka bir üretici maalesef yok. Geçtiğimiz aylarda Japan Display'e 100 milyon dolar yatırım yapan Apple, Japan Display'den sadece iPhone XR modelinde kullandığı LCD ekranları ve Apple Watch modellerinde kullandığı OLED ekranları tedarik ediyor. OLED yarışı için oldukça geç kalan Japan Display, Apple'ın kalite standartlarına ve üretim hızına yetişemediği için yeni iPhone modellerine OLED ekran tedariği yapamıyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında Güney Kore Yüksek Mahkemesi, II. Dünya Savaşı sırasında Güney Koreli işçilerin Japonya'nın Nippon Çelik Fabrikası'nda çalıştırılmaya zorlandığını ve bu durumun tazmin edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Japonya ise bu iddiaya "düşünülemez" cevabını vermişti. O günden beri arası bozuk olan iki ülke, ABD ve Çin ticaret savaşından sonra yeni bir ticaret savaşına daha yelken açmış oldu.

Apple'ın OLED ekran tedariği konusunda bir B planı olup olmadığı belli olmasa da böyle bir durum imkânsız görünüyor. İki ülke arasındaki gerginlik çözülmezse Apple, tekrardan tüm cihazlarında LCD ekran kullanımına dönüş yapabilir.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:37 
güney kore, güney, japonya, apple, Teknoloji
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