Apple için zor günler: iPhone üretimi aksıyor!

Akıllı telefon dünyasının en büyük teknoloji şirketleri arasında gösterilen Apple, merakla beklenen amiral gemisi İphone 14 için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sene içinde çıkması beklenen telefonun gelişim süreci zorluklarla devam ediyor. Ancak şirket, bazı sorunlarla uğraşacak gibi duruyor.

Apple, iPhone üretimindeki hedefini 20 milyon küçülttü

Öte yandan akıllı telefon dünyasında iPhone ile büyük bir kitleye ulaşan Apple, 2022 yılı için hedeflediği satış sayısının biraz gerisinde kalacak gibi görünüyor. Yılın başında 300 milyondan fazla iPhone satacağı belirtiliyordu. Ancak bu sayının bir hayli gerisinde kalabilir.

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Yayınlanan bir rapora göre Apple, iPhone üretiminde bazı kısıtlamalara gidecek. Yıl içinde 300 milyondan fazla akıllı telefon üretmeyi isteyen şirket, hedefinde 20 milyon gibi bir düşüş yaptı. Öte yandan analiz şirketine göre Apple, 2022 yılında 240 milyon iPhone üretebilecek. Şirketin hedefinde yaşanan ciddi düşüşün en önemli sebebi koronavirüs olarak gösteriliyor.

Çin, koronavirüs için "sıfır tolerans" politikasını uyguluyor. Bu uygulama yüzünden geçtiğimiz aylarda birçok şirket, kapanma yaşadı. Hal böyle olunca üretimler gecikti. Çin'de üretim yapan birçok teknoloji devleri gibi Apple da koronavirüs önlemlerinden nasibini aldı.

Apple, beklentileri karşılamak için yoğun uğraşlar verse de işin içinden çıkamayacak gibi görünüyor. Nikkei Asia'ya göre Apple, kapanmalar nedeniyle planladığı çalışma programından 3 hafta uzak. Hal böyle olunca iPhone 14'ün çıkış tarihi, erteleme görecek gibi duruyor.