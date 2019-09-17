Son Dakika Haberleri: Apple ile AB arasında 13 milyar euroluk tarihin en büyük vergi davası başladı
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Apple ile AB arasında 13 milyar euroluk tarihin en büyük vergi davası başladı

41 dakika önce

Amerikan teknoloji devi Apple firması dünya finans tarihindeki en büyük vergi cezasını almamak için Avrupa Birliği'ni mahkemeye götürdü. AB Apple'ın 13 milyar euro ödemesini istiyor.

Apple ile AB arasında 13 milyar euroluk tarihin en büyük vergi davası başladı, System.String[]

Amerikan teknoloji devi Apple firması dünya finans tarihinin en büyük vergi cezasını almamak için Avrupa Birliği'ni mahkemeye götürdü. AB Apple'ın 13 milyar euro ödemesini istiyor.


Salı günü Lüksemburg'da başlayan davada iki gün boyunca mahkeme tarafları dinleyecek. Apple İrlanda Cumhuriyeti ile yaptığı özel anlaşma nedeniyle Avrupa Komisyonu tarafından yüklü miktarlarda vergi kaçırmakla suçlanıyor.

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Avrupa Birliği, Apple, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:45 
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