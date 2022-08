Apple, iPhone 14 fiyatlarını artıracak!

Apple'ın bu yaz sonunda piyasaya süreceği iPhone 14 serisi hakkındaki iddialar durmak bilmiyor. Şimdi de iPhone 14 serisi, yeni bir fiyat iddiasıyla gündeme geldi. Tanınmış bir analist, iPhone 14 serisi için fiyatlandırma stratejisinin nasıl olabileceği hakkında bilgiler sundu. Analiste göre artış yalnızca iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için olabilir.

Analiste göre iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatı, yüzde 15 artacak

Küresel enflasyon ve çip maliyetleri gibi sorunlar, teknolojik ürünler üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu sorunlar iPhone 14 serisini de vuracak gibi. Apple ile ilgili tahminleriyle bilinen analist Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max muhtemelen daha pahalı olacak. Önceki raporlar, temel modelin aynı fiyat noktasında kalacağını söylese de aynı durum Pro modelleri için geçerli olmayacak.

(1/2) Hon Hai/Foxconn is one of the winners of the increased ASP of iPhone 14 series. I estimated iPhone 14 series ASP would increase by about 15% (vs. iPhone 13 series ASP) to $1,000-1,050 (USD) due to two iPhone 14 Pro's price hikes & higher shipment proportion. https://t.co/UgiW0kom4F — ??? (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 10, 2022

Kuo, Pro modelleri için kesin fiyatlandırmayı açıklamadı. Ancak bugün, iPhone 14 serisinin ortalama satış fiyatının ne kadar artacağı hakkında tahmin yaptı. Bu tahmine göre iPhone 13 serisine göre yaklaşık yüzde 15 oranında artacak.

ABD'de iPhone 13 Pro 999 dolardan, iPhone 13 Pro Max ise 1.099 dolardan başlıyor. Pro modellerinde yüzde 10'luk bir artış olsaydı, iPhone 14 Pro 1.099 dolardan, iPhone 14 Pro Max ise 1.199 dolardan başlayabilirdi. Ayrıca Kuo, iPhone 14'ün ortalama satış fiyatının 1.000 ile 1.050 dolar arasında değişeceğini iddia ediyor.

Analist bu durumun, Apple'ın ana üretim ortaklarından biri için daha yüksek kar anlamına geldiğini, ancak yüksek bir fiyatın iPhone müşterileri üzerinde büyük bir etkisi olacağını belirtti. Daha öncelerde bir analist, iPhone 14'ün iPhone 13'ten 100 dolar fazla olmasını beklediğini söyledi. Ayrıca Güney Koreli bir sızıntı kaynağı ise Apple'ın yalnızca Pro modellerinin fiyatını artıracağını öne sürdü.

Peki, siz iPhone 14 fiyat artışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!