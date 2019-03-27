Apple ile Qualcomm arasındaki patent kavgası büyüyor
1 saat önce
ABD'de teknoloji şirketi Qualcomm ile Apple arasındaki yasal anlaşmazlıklar devam ederken, her iki şirketin de patent ihlali konusunda birer davada haklı bulunduğu bildirildi.
ABD
'de teknoloji şirketi Qualcomm
ile Apple
arasındaki yasal anlaşmazlıklar devam ederken, her iki şirketin de patent ihlali konusunda birer davada haklı bulunduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:52
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