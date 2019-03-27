Son Dakika Haberleri: Apple ile Qualcomm arasındaki patent kavgası büyüyor

Apple ile Qualcomm arasındaki patent kavgası büyüyor

1 saat önce

ABD'de teknoloji şirketi Qualcomm ile Apple arasındaki yasal anlaşmazlıklar devam ederken, her iki şirketin de patent ihlali konusunda birer davada haklı bulunduğu bildirildi.

Apple ile Qualcomm arasındaki patent kavgası büyüyor, System.String[]
ABD'de teknoloji şirketi Qualcomm ile Apple arasındaki yasal anlaşmazlıklar devam ederken, her iki şirketin de patent ihlali konusunda birer davada haklı bulunduğu bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:52 

Ekonomi
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