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Apple İlginç Bir Patent Başvurusunda Bulundu - Son Dakika

Apple İlginç Bir Patent Başvurusunda Bulundu

14.11.2021 21:29
Apple İlginç Bir Patent Başvurusunda Bulundu

Apple firması, iPhone sahiplerinin ekranda ne olduğunu görmesine izin verecek yeni bir teknolojiyi geliştiriyor. Bu teknoloji sayesinde çevredeki insanlar, sizin ekranınızda ne izlediğinizi göremeyecek.

Apple markası, diğer teknoloji firmalarından kendini ayıracak, farklı teknolojik özellikler geliştirmeye başladı.

Şirket amiral gemisi akıllı telefonu olan iPhone'da, sahibinin ekrandaki içeriği yalnızca özel gözlüklerle görmesini sağlayacak yeni bir patent başvurusunda bulundu. Eğer bu gizli özellik hayatımızda aktif olursa, iPhone kullanıcıları bir metro treninde, çevredeki insanlardan okuduklarını veya izlediklerini gizleyebilecek.

Patently Apple, bu hafta başlarında ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine sunulan yeni Apple patentini tespit etti. iPhone kullanıcılarının mahremiyetlerinin kendi kontrolleri altında olduğundan emin olmak için Apple'ın bir sonraki seviyeye nasıl geçmek istediğinin bir diyagramını gösteriyor. Bu gizli özellik birçok kişiye cezbedici geliyor. Çünkü birçok kişi metro gibi toplu ulaşım ağlarında okuduğunu veya izlediğini çevresindeki insanlardan saklamak ister.

Apple İlginç Bir Patent Başvurusunda Bulundu

Apple İlginç Bir Patent Başvurusunda Bulundu

Apple firması bu patenti "Gizlilik Gözlüğü" olarak adlandırıyor ve bunu "görüş düzeltmeli grafik çıktıları ve elektronik bir cihazda standart grafik çıktıları" görüntüleyebilen bir sistem olarak tanımlıyor. Bu özellik sayesinde, Eşleştirilmiş iPhone'nunuz ekran içeriğini yalnızca özel gözlük takan kişi görebilecek. Bu gözlükler, Apple'ın kendi karma gerçeklik kulaklığının yanı sıra üzerinde çalıştığı teknolojik gelişmelerden biridir.

Gizlilik Gözlüğü'nün kesin özellikleri şu anda mevcut değil, ancak patent, özelliğin kullanıcıların "cihazın ekranında (iPhone) sunulan grafik çıktısını kasıtlı olarak bulanıklaştırmak için kalibrasyon grafiğiyle etkileşime girmesine" izin vereceğini söylüyor. Bu özellik, yalnızca içeriğin değiştirilebileceği ve özel gözlükleri kullanmayan herkese bulanık görüneceği anlamına gelir.

Apple İlginç Bir Patent Başvurusunda Bulundu

Bu teknoloji, eğer bundan iki ya da üç yıl sonra gelirse, yeni telefon kullanma davranışlarını tamamen değişecektir. Örneğin, gözlük kullanarak mesajları, bildirimleri kontrol edebilir ve film izleyebilirsiniz, ancak o zaman telefonu önünüzde tutmak biraz garip olurdu. Ayrıca etrafınızdaki insanlar için ekran içeriğini sansürlemekten bahsettiğimiz için, sonunda sizi boş bir ekrana veya deforme olmuş bir içeriğe bakarken izleyecekler. Ancak akıllı gözlükler ve kulaklıklar, akıllı telefon teknolojisinin bir sonraki aşamasını yönlendirecek şeyler olduğundan, bunun gibi bir teknoloji, insanların mahremiyetleri konusunda daha güvende hissetmelerini sağlayacak.

Apple'ın yeni patenti ayrıca, bir iPhone kullanıcısının yüzünün ek özelliklerini Face ID biyometrisi aracılığıyla haritalamayı planlayabileceğini gösteriyor. Patent, insanları saç stilleri, sakal, bıyık, gözlük, gözlüksüz, okuma gözlüğü, güneş gözlüğü vb. bazında ayırt edebilecek yeni bir sistem ortaya koyuyor.

Şimdilik bunlar sadece patentler ve mutlaka gerçeğe dönüşmeleri gerekmiyor. Ancak bu teknolojik yenilikler yapılsa bile, şirketlerin bunları kitleler için geliştirmesi uzun zaman alacaktır.

Apple İlginç Bir Patent Başvurusunda Bulundu

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Apple İlginç Bir Patent Başvurusunda Bulundu - Son Dakika


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