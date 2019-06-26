Son Dakika Haberleri: Apple, ilk 16 inç Macbook Pro üzerinde çalışıyor, Eylül'e Yetişir mi?
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Apple, ilk 16 inç Macbook Pro üzerinde çalışıyor, Eylül'e Yetişir mi?

9 dakika önce

Apple Eylül ayındaki etkinliğine ilk 16 inç MacBook Pro modelini Yetiştirmeye Çalışıyor Apple ilk 16 inç MacBook Pro üzerinde çalışıyor, Eylül'e Yetişir mi?Yeni ve daha güçlü bir MacBook istiyorsanız, biraz daha sabretmeniz gerekebilir.

Apple, ilk 16 inç Macbook Pro üzerinde çalışıyor, Eylül'e Yetişir mi?, System.String[]
Apple Eylül ayındaki etkinliğine ilk 16 inç MacBook Pro modelini Yetiştirmeye Çalışıyor


Apple ilk 16 inç MacBook Pro üzerinde çalışıyor, Eylül'e Yetişir mi?

Yeni ve daha güçlü bir MacBook istiyorsanız, biraz daha sabretmeniz gerekebilir. Ama çok değil. Eylül ayındaki etkinliğe yeni ve büyük ekranlı bir model gelebilir. IHS Markit'in Forbes'de yayınlanan Yeni Gelişen PC Market Tracker raporuna göre; Apple bu yılın ilerleyen zamanlarında yepyeni bir 16 inç MacBook Pro sunacak.

HS Markit Tüketici Elektroniği Direktör Yardımcısı Jeff Lin, Forbes'e gönderdiği bir e-postada "Apple'ın beklenmedik bir gelişme sorunu yoksa [19 Eylül] Apple etkinliğinde yeni bir ürün yayınlayacağını öngörüyoruz." dedi.Yeni modelin yeni MacOS Catalina ve güncellenmiş bir işlemcisi ve LG tarafından üretilmiş, 3,072 x 1,920 çözünürlükte bir LCD ekrana sahip olacağını da ekledi.

Raporda ayrıca 13,3 inç MacBook Pro (dokunmatik çubuk yok) ve geçen yılki MacBook Air'in CPU yükseltmeleri alacağı da öne sürülüyor. Apple Mayıs ayında, Apple 13-inç ve 15-inç MacBook Pro modelleri touch bar özelliği ve yeni işlemci seçenekleriyle güncelledi.

Yeni MacBook Pro hakkında çok fazla ayrıntıya sahip değiliz, ancak Apple söz konusu modeli başlatırsa, MacBook Pro serisinin en büyük ekranlısı olacak. Ayrıca 3D modelleme ve üst düzey donanım bileşenleri ile video ve ses işleme konusunda güçlü yetenekleri olacağını varsaymak yanlış olmaz. Bekleyip göreceğiz.

TNW
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:07 Kaynak: Teknotalk.com
Forbes, Eylül, Apple, Teknoloji
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