Son Dakika Haberleri: Apple'ın 2020 İphone'ları Lazer Destekli 3d Kameralar Kullanılabilir

Apple'ın 2020 İphone'ları Lazer Destekli 3d Kameralar Kullanılabilir

12 dakika önce

Apple 2020 Model iPhone'larda Laser Destekli 3D Kameralar Kullanabilir Bu Artırılmış Gerçeklik ve Portre Fotoğrafçılığının hızlanacağı anlamına gelebilir.

Apple'ın 2020 İphone'ları Lazer Destekli 3d Kameralar Kullanılabilir, System.String[]
Apple 2020 Model iPhone'larda Laser Destekli 3D Kameralar Kullanabilir


Bu Artırılmış Gerçeklik ve Portre Fotoğrafçılığının hızlanacağı anlamına gelebilir.

Apple'ın iPhone fotoğrafçılığını iyileştirme planları üçüncü bir arka kamera eklemenin ötesine geçebilir. Bloomberg kaynakları, teknoloji devinin, mevcut iPhone'larda Face ID'de kullanılan nokta projeksiyon sisteminden çok daha büyük mesafelerde derinlik bilgisi almak için; bir lazer tarayıcı kullanan bir 3D kamera sistemi geliştirdiğini söylüyor.

Arttırılmış gerçekliğin ana odak noktası budur ve bu özellik boyutları ölçmeye yardımcı olacak.  Bu ilave olarak aynı zamanda ön plan nesnelerini tespit etmek için şu anda yazılıma dayanan portre modu fotoğraflarına da yardımcı olacak.

Şirket, iddia edilen bilgilere göre Sony ile test sensörleri hakkında konuşuyor.


Söylenti doğruysa, Apple 2020'ye kadar lazer destekli iPhone'larını duyurabilir. Söz konusu yeni özellikli kamera sistemi yükseltmesini 2019'da sunmak isteyen Apple'ın bu planları henüz bilinmeyen nedenlerle gecikti. Bu yıl için, diğer güncellemeler için 'razı' yapmanız gerekecektir. Üçüncü arka kameranın ötesinde, Bloomberg kaynakları, Lightning portlarından USB-C'ye geçiş yapmanın yanı sıra gelişmiş bir Face ID sensörü alabileceğinizi iddia ediyor.

Yine aynı kaynaklar Apple'ın normal iPad'in ve eskimiş iPad mini'nin güncellenmiş versiyonlarını 2019'da piyasaya sürmeyi planladığını da söylüyor. Bu anlamda iOS 13 güncellemesi bazı uzun zamandır beklenen talepleri yerine getirebilir. Mojave tarzı karanlık moddan (en yeni iPhone'larda OLED ekranlar için ideal), iPad'ler için yeni bir ana ekrandan, tek bir uygulamanın birden fazla örneğinden ve geliştirilmiş dosya yönetiminden bahsediliyor. Bunlar  video ve dergiler için planlanan hizmetler arasında, Apple'ın yakın gelecekte meşgul olacağı diğer şeyler olabilir.

Apple'ın son dönemdeki ürün satışlarından elde ettiği gelirler beklentilerden az gerçekleşiyor. Bu nedenle tüketicileri artık kendine çekmek için çok daha yenilikçi özellikler eklemesi gerekiyor.

Bloomberg

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:17 Kaynak: Teknotalk.com

Bloomberg, Apple, Teknoloji
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