Apple'ın 25 Mart Etkinliği Resmen Duyuruldu: 'Gösteri Zamanı'

Apple
'ın hemen her sene mart ayı döneminde yaptığı özel etkinlikler artık daha duyurulmadan takvimlere ekleniyor. Amerika
merkezli firmanın bu yıl da benzer bir etkinlik yapacağı uzun süredir kulislerde dolansa da ilk defa resmi olarak doğrulanmış oldu.
Apple, etkinliğin duyurusunu etkinliğin sloganıyla yaptı. Bu yılki etkinliğe slogan olarak 'Gösteri Zamanı' sloganı seçildi. Etkinlik için filmlerden ilham alınan bir geri sayım sayacı ve Apple logosundan oluşan bir tema oluşturuldu.
Apple'ın bu etkinliğinin servisler ve yazılım odaklı olması bekleniyor. Apple'ın hem kendi orijinal içerik servisini hem de dergiler ve haberlere abonelik servisini bu etkinlikte tanıtması bekleniyor.
Apple Haberler Dergiler uygulaması, uygulamaya kayıtlı olan içerik üreticileri, gazete ve dergilerin haberlerini Apple kullanıcıları ile paylaşacak. Elde edilen gelir katılımcılara ne kadar okundukları oranında paylaştırılacak. Kazancın Apple ve içerik üreticileri arasında nasıl paylaştırılacağı ise bilinmiyor. Ayrıca uygulamada hangi haber üreticilerinin ve dergilerin yer alacağı bilinmiyor.
Apple TV
& Filmler uygulaması da orijinal içerikler üretecek. Apple bu servisi için oldukça ciddi hazırlıklar yapıyor. ABD
'nin en önemli figürlerinden olan Oprah ile anlaşan firma, Jennifer Anniston, Reese Witherspoon
, Steve Carel, J.J. Abrams ve Steves Spielberg gibi isimlerle anlaşma yaptı.
Apple ayrıca TV uygulaması üzerinden başka servislere üye olma şansı da verecek. Böylece Apple'ın özgün içeriklerine abone olan bir kişi, HBO ya da Netflix gibi diğer servisleri de kullanmaya devam edebilecek.
Etkinlikte ayrıca iOS 12.2'nin ne zaman çıkacağı gibi bilgilerin de paylaşılması bekleniyor.