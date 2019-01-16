Apple
'ın AirPower Kablosuz Şarj Pad'inin Üretime Girdiği Bildiriliyor
Apple'ın AirPower Kablosuz Şarj Pad'i Nihayet Üretime Girmiş Olabilir.
Apple'ın uzu süredir beklenen, gecikmiş AirPower Kablosuz Şarj Pad'i söylentilerin doğru çıkması durumunda nihayet üretime girmiş olabilir.
ChargerLAB tweeti ve MacRumors'un'da dile getirdiğine göre, güvenilir bir kaynaktan alınan bilgiye göre uzun süredir beklenen ve gelmesi geciken yeni donanımın üretimine başlandı.
Gecikmiş ürün nihayet tüketiciler eline kısa bir süre sonra geçebilir. Bildiğiniz gibi 2017 Eylül
ayında Apple Tarafından duyurulan AirPower iPhone 8 ve iPhone X modelleri için kablosuz şarj desteği getirmeyi vaat ediyordu. Elbette sadece bu modeller için değil, Apple Watch
ve AirPod'ları bile şarj edecek Kablosuz Şarj Matı için bir önizleme – örnek bile göstermişti.
Ancak herhangi bir fiyatında açıklanmadığı ürünün 2018 yılı içerisinde duyurulması bekleniyordu.
Breaking: AirPower is finally coming. We just learned from credible source in supply chain that the manufacture Luxshare Precision has already started producing Apple AirPower wireless charging pad. Luxshare Precision is also the maker of Apple AirPods and USB-C cables. pic.twitter.com/UqgWIAh3sx
— ChargerLAB (@chargerlab) 12 Ocak 2019
Ancak beklendiği gibi olmadı maalesef; cihazın 2018 Mart ayında duyurulacağına dair söylentiler vardı ancak o günden sonra şirket ciddi bir sessizliğe boğuldu. Ortada bir üretim sorunu olduğu bir gerçek. Nitekim Haziran 2018'e gelindiğinde Apple'ın cihazla ilgili teknik sıkıntıların yanında; aynı anda üç farklı cihazı şarj etme konusunda karmaşık zorluklarda yaşadığı; aşırı ısınma nedeniyle de soruna tam bir çözüm bulmadan tüketiciye ulaştırmaktan çekindiği söyleniyordu. Şimdi ise Macrumors bu sorunların giderildiğine dair raporlar bulduğunu belirtiyor.
Sonuçta, ChargerLAB'ın söylediği şey doğruysa, bu yakın zamanda onlar hakkında daha fazla şey göreceğimiz anlamına gelebilir. Sitenin tweet'i, cihazların zaten Apple'ın AirPod'larını ve bazı kablolarını üreten Luxshare Precision'da üretildiğini söylüyor.
TheVerge