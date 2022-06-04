Apple'ın Apple Store'u 1,5 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık İşlemlerini Engelledi

Apple, geçen yıl yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde potansiyel olarak dolandırıcılık amaçlı işlemleri engellediğini söyleyerek Apple Store'un katı politikalarını savundu. Dolandırıcılık yaparak kullanıcıların bilgilerini kötüye kullanan 1,6 milyondan fazla riskli ve savunmasız uygulamayı ve güncellemesini sildiğini söyledi.

2021'de Uygulama İnceleme süreciyle birlikte 107.000'den fazla geliştirici uygulamalarının mağazaya eklenmesini talep etti. Bunlardan 34.000 uygulama gizlilik ihlalleri nedeniyle, 157.000 uygulama ise taklitçi olarak tanımlandığı veya kullanıcıları uygulama içi satın alma konusunda yanılttığı için reddedildi.

Apple, "Bazen kötü niyetli geliştiriciler, uygulaması onaylandıktan sonra konseptini veya işlevselliğini değiştirmek için tek yönlü görünen bir uygulama oluşturarak İncelemeyi atlamaya çalışıyor." diyerek, bu nedenle Apple Store'dan 155.000'den fazla uygulamayı kapattığını da açıklamaya ekledi.