Apple'ın ardından Google da yasalara boyun eğdi - Son Dakika
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Apple'ın ardından Google da yasalara boyun eğdi

01.07.2022 15:53
Apple'ın ardından Google da yasalara boyun eğdi

Google, Play Store'da yüzde 30 komisyon aldığı gerekçesi ile açılan bir davada geliştiricilere milyonlarca dolar ödemeyi kabul etti.

Google ve Apple, son dönemde gereğinden fazla komisyon aldıkları ve kendi hizmetlerinin kullanılması konusunda zorlayıcı bir tutum takındıkları gerekçesiyle eleştirilerin odak noktasında. İki şirket de tekelleştikleri iddiaları ile suçlanıyor. Bununla birlikte açılan davaların sayısında da ciddi bir artış yaşandı.

Ancak son ortaya çıkan bilgilere göre söz konusu şirketler politikalarından taviz vererek uzlaşma yolunu tercih etmeye başladılar. Son olarak Google, Play Store işlemlerinden yüzde 30 komisyon aldığı gerekçesi ile 2020'de açılan bir dava kapsamında geliştiricilere milyonlarca dolar ödemeyi kabul etti.

Google, geliştiricilere 90 milyon dolar ödeyecek

Apple'ın Güney Kore'deki App Store'da üçüncü taraf ödeme döneminin başladığını açıklamasının ardından benzer bir duyuru da Google'dan geldi. Şirket, Play Store politikalarının federal antitröst yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine açılan toplu bir davada ABD'li küçük uygulama geliştiricilerine toplamda 90 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini söyledi.

Apple'ın ardından Google da yasalara boyun eğdi

Google, yukarıda da belirttiğimiz gibi Play Store'dan yapılan tüm satın alımlardan yüzde 30 oranında komisyon alıyor. Ancak geliştiricilere göre bu oran oldukça yüksek ve kendilerinin elini kolunu bağlıyor. Şirket, 2021'de ABD'li geliştiricilerin Google Play Store'dan elde ettiği yıllık ilk 1 milyon dolarlık gelir için aldığı komisyon oranını yüzde 15'e indirse de konuyla ilgili istenen verimi alamadı.

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Google, toplu davayı çözebilmek için 2016 ila 2021 yılları arasında Play Store'dan yıllık 2 milyon doların altında gelir elde eden geliştiriciler için 90 milyon dolarlık bir fon havuzu oluşturduğunu duyurdu. Buna göre şirket, gereksinimi karşılayan ABD'li geliştiricilere minimum 250, maksimum 200 bin dolar ödeme yapacak.

Google, davacılarla uzlaşma yolunu bulsa da henüz mahkemenin onayını almış değil. Ancak buradan da yakın zamanda olumlu bir karar çıkması bekleniyor. Son olarak şirketin ödemelerin yanı sıra geliştiricilerin kullanıcılarla daha kolay iletişim kurmalarına imkan sağlayan yenilikler üzerinde de çalıştığını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple ve Google gibi şirketlerin özellikle son dönemde politikalarından taviz verme nedenleri ne olabilir? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Google Play Store, Google, Apple, Güncel, Son Dakika

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