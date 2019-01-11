Apple
'ın 2019 Planları Arasında Sağlık Hizmetleri Büyük Önem Taşıyor
Apple'ın bu yıl sağlık hizmetleri ile ilgili büyük planları var. Şirket 2019 yılı içerisinde daha fazla sağlık ile ilgili hizmetler başlatmayı planlıyor. İşte detaylar… Amerika
'lı Teknoloji Devi Apple'ın CEO
'su Tim Cook
CNBC'den Jim Cramer'a verdiği röportajda, daha fazla sağlık ile ilgili hizmetlerin başlatılacağından bahsetti. Hangi tür ürünlerin sergileneceğinden tam olarak bahsetmeyen Cook, özellikle sağlık sektörüne dönük ürünler ve hizmetler konusunda şirket uzun süredir hazırlık yaptığını söyledi.
Apple bu yıl sağlıkla ilgili daha fazla hizmet sunacak.
Dediğim gibi Şirketin CEO'su Tim Cook görüşme sırasında ayrıca; Apple'ın sağlık ve sağlıklı yaşam ürünlerine olan bağlılığının vurgularken Gelecekte; Apple'ın insana en büyük katkısının ne olduğunu soran olursa, bunun "sağlık" olacağını söyledi. Cook, üniversitelerin ve tıbbi araştırmacıların ev sahipliği yaptığı klinik araştırmalar için bir platform ve hastaların hastalıklarını yönetmelerine yardımcı olan CareKit'in çok önemli olduğunu; "Biz [sağlık] demokratikleştiriyoruz. Kurumlarla olanları alıyoruz ve bireyin sağlıklarını yönetmesine güç veriyoruz" dedi.
Apple'ın Bu Yıl Sağlık Hizmetleri ile İlgili Büyük Planları Var
Apple, son yıllarda sağlık ve sağlık sektörü ile ilgili çabalarını kesinlikle arttırıyor. ResearchKit ve CareKit'i piyasaya sürmenin yanı sıra; Apple Watch
Serisi 4'ü yerleşik bir elektrokardiyogram ile tasarladı ve düzensiz kalp atışı gibi kalp sorunlarını algılayarak hayat kurtarabilecek özellikler ekledi.
Apple'ın sağlıkla ilgili tutkularından bahsetmenin yanı sıra, Cook da röportajda Qualcomm
'u taş attı. Yonga üreticisinin, portföyünü "adil, makul ve ayrımcı olmayan bir temelde" sunmak yerine; patentleri için fahiş fiyatlar talep ettiğini belirtti. Hatırlayacak olursanız, iki teknoloji devi bir süredir mahkemede savaşıyor, yonga üreticisi Cupertino'yu patentlerini ihlal etmekle suçluyor. Son zamanlarda Qualcomm, Apple'ın eski iPhone'larını Almanya
'da satamamasını sağlamak için güvenlik bonoları için 1,5 milyar dolar ödedi. Bunda da başarılı oldu.
Cook ayrıca pazarlama taktikleri için Qualcomm'u eleştirdi. Geçen yılki raporlara göre, yonga üreticisi Qualcomm; Apple hakkında zararlı hikayeler yaymak için tartışmalı PR
firması Definers'i işe aldı. Cook, "Birine sahte haberler yazması ve daha sonra onu tanıtması için para ödüyor: "İşlerin böyle çalışması gerekmez." dedi.
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