Apple'ın En Son Reklamı "Gizlilik" Vaat Ediyor
5 dakika önce
Apple, Geçen Sefer Ne Olduğunu Hatırlamış Görünüyor!
Apple
, Geçen Sefer Ne Olduğunu Hatırlamış Görünüyor!
Apple'ın en son reklamı "GİZLİLİK" vaat ediyor.
Apple, iPhone'u rekabet ettiği diğer amiral gemisi modellere göre daha gizlilik konusunda bilinçli bir seçenek olarak kendini yeniden merkezleyen yeni bir reklamcılığa başladı.
iPhone on Privacy – iPhone'da Gizlilik odaklı yeni reklamda restorandan okulan bir çok alanda hepimizin mahremiyete ne kadar değer verdiğimize odaklanıyor.
"Yaşamınızdaki mahremiyet ne kadar önemliyse, yaşamınızın açık olduğu akıllı telefon için de önemli olmalıdır" etiketiyle reklam bağlanmış.
Apple güvenlik, şifreleme ve kullanıcıları takip etme konusunda isteksizlik ve sertleştirilmiş varsayılan ayarlar konusunda ilerleme kaydeden bazı gizlilik haklarını zaman içinde eklemiş durumda. Ancak tüm bunlara rağmen Ocak ayındaki FaceTime faciasını unutmak mümkün değil. Gizlice dinlenmenize sebep olacak bir güvenlik açığı ile kullanıcılar karşı karşıya kaldı. Apple hatayı telafi etmek konusunda da ne kadar hızlı davrandı, bence gayet "Kötü" …
Anlaşılan o ki kaybedilen gizlilik ve mahremiyet ile ilgili güvenin yeniden kazanılması için yeni reklam bu yönde hazırlanmış. İzleyin.
Apple (YouTube)
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:30 Kaynak: Teknotalk.com
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