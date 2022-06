Apple'ın esrarengiz arabası için aldığı 5 patent!

Uzun zamandır Apple'ın bir otomobil üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Araba hakkında net bir bilgi mevcut olmasa da birçok söylenti yer alıyor. Henüz araç hakkında kesin bir açıklama yapmış olmasa da Apple, bu esrarengiz araba için birçok patent almış durumda.

İşte Apple'ın otomobili için aldığı patentler!

İşte biz de bu patentler arasından en önemlilerini inceleyerek ünlü teknoloji şirketinin nasıl bir araba planladığı hakkında fikir sahibi olmaya çalıştık. Otomotiv sektörünün geleceğine ışık tutan bu patentler oldukça dikkat çekici. Gelin beraber inceleyelim.

Apple'ın otonom arabasından yeni bilgiler geldi!

iPhone temelli hareket kontrol sistemi

Apple'ın "Guidance Of Autonomous Vehicles In Destination Vicinities Using Intent Signals" başlıklı patent başvurusu, Apple'ın otonom aracının belli başlı yollarda nasıl kontrol edileceğini bizlere açıklıyor. Patent başvurusu, kullanıcının bir mobil cihaz aracılığı ile otonom aracı zorlu yollarda yönlendirilmesine dayanıyor.

Apple, aracının tam otonom olmasını istiyor. Bu nedenle herhangi bir direksiyon simidi veya fren pedalının araçta yer verilmemesi hedefleniyor. Kullanıcıların otomobilin yönünü ve nihai varış noktasını sadece çeşitli komutlar ile kontrol etmesi planlanıyor.

Ayrıca mobil bir cihazdan sağlanan dijital bir joystick ile aracın bazı alanlardaki kontrolünün de sağlanması hedefleniyor. Bu patent, tam otonom araçların karşılaşabilecekleri zorlukları Apple'ın nasıl ele aldığını ortaya koyuyor. Görünen o ki, Apple ilk aracında az da olsa insan faktörüne yer verecek.

Otomatik şarj istasyonu

Apple, eski bir Ford yöneticisini işe alarak araba konusundaki ciddiyetini bir kez daha ortaya koymuş oldu. İçinde bulunduğumuz çağda Apple'ın arabası da gücünü elektrik motorlarından alacak. Bu süreçte elektrikli otomobillerin en büyük sorununu olan şarj işlemini de düşünen Apple, bu konuda da bir patent daha aldı.

Apple, elektrikli bir aracı şarj ederken sürücü müdahalesi ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlayan "pasif hizalama mekanizmalı şarj istasyonu" patentine sahip. Patente göre araç, sürücü müdahalesi olmadan şarj istasyonuna girecek ve şarj olmaya başlayacak. Bu patent, Apple'ın tamamen otonom araç hedefiyle de örtüşüyor.

Bilgilendirici aydınlatma grubu

Apple, diğer sürücülerle bilgi paylaşan gelişmiş bir aydınlatma sistemi ile ilgili patent başvurusunda da bulundu. Bu sistem, geleneksel fren lambasının yanı sıra araba ve yol durumuyla ilgili çeşitli bilgileri aracın arka camına yansıtacak.

Arka cam, gerektiğinde diğer sürücülere bir uyarı vermek için bir tür ışıklı pano görevi görecek. Bu patent da Apple imzalı arabanın tam otonom şekilde çalışacağını gösteriyor. Çünkü bu etkileşimli arka cam devreye girdiğinde sürücünün görüşünü büyük oranda engelleyecektir.

Arttırılmış gerçeklik görüşü

Arttırılmış gerçeklik her geçen gün dünyamıza daha çok giriyor. Bu duruma kayıtsız kalmayan Apple da araçlarında arttırılmış gerçeklik teknolojisini kullanmayı düşünüyor. Şirket aldığı patent ile birlikte çeşitli kaynaklardan alacağı bilgiler ile birlikte aracın ilerlediği yolun dijital bir görünümünü ortaya koyacak.

Otonom araçlar için güvenlik açısından büyük bir önem arz eden bu sistem sayesinde yollarda oluşabilecek tehlikelerin önüne geçilebilecek. Arttırılmış gerçekliğin sağladığı bilgiler sayesinde yol koşulları çok daha önceden belirlenip ona göre önlem alınabilecek. Bu patent aynı zamanda araçlar arasındaki bilgi alışverişi hakkında da ipucu veriyor.

Gizli kullanıcı arayüzleri

"Gizli kullanıcı arayüzleri" olarak tanımlanan bir başka ilginç Apple Car patenti, gelecekteki tüm otomobillere temel oluşturabilecek bir sisteme ışık tutuyor. Patent kullanılmayan dokunmatik ekranların gizlenmesini temel alıyor.

Kullanılmadığı zamanlarda gizlenen panel, bir el yaklaştığında ise aydınlanarak kullanıcının girdilerine olanak sağlıyor. Apple bu yeni patent ile birlikte dokunmatik ekranları sadece aracın ön ve orta konsolu ile sınırlı tutmayabilir. Apple'ın arabasında bu sistemi çok beklenmedik yerlerde görmemiz mümkün.

Tüm bu patentler Apple'ın uzun süredir beklenen arabası hakkında bazı fikirler veriyor. Araç hakkında net bir bilgi hala olmasa da patentlerin de gösterdiği üzere tam otonom bir araçla karşı karşıya olacağız. Bakalım Apple araba sektörüne tam anlamıyla ne zaman adım atacak?

Peki siz Apple'ın otonom arabası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.