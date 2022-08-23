iPadOS 16 iptal oldu: iPadOS 16.1 Beta çıktı! - Son Dakika
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iPadOS 16 iptal oldu: iPadOS 16.1 Beta çıktı!

23.08.2022 23:56
iPadOS 16 iptal oldu: iPadOS 16.1 Beta çıktı!

Apple'ın iPadOS 16 sürümünü yayınlayacağına dair iddialar doğru çıktı. Apple bu sürümü yayınlamadan iPadOS 16.1 Beta ile karşımıza çıktı.

Apple bir yandan iPhone 14 için diğer yandan iOS 16 başta olmak üzere işletim sistemlerinin yeni sürümleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Bloomberg'den Mark Gurman bu ayın başlarında yayınladığı raporda iPadOS 16'nın gecikebileceğini/ pas geçilebileceğini iddia etmişti. iOS 16 Beta 7 sürümünü yayınlayan Apple aynı zamanda iPadOS 16.1 Beta sürümünü geliştirilere sundu.

Yani iPadOS 16 sürümü piyasaya sürülmeden bir sonraki ara sürümün testleri başladı. Böylece iPadOS 16'nın herkese açık sürümünün olmayacağı ve kullanıcıların tabletlerine yükleyecekleri yeni iPadOS sürümünün 16.1 olacağı Apple tarafından resmen doğrulanmış oldu.

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iPadOS'un neden geciktiği/ daha sonra yayınlanacağı hakkında Apple'a yöneltilen sorulara, tahmin edebileceğiniz üzere cevap verilmedi. Ancak iPad'lerine beta sürümleri kuran kişilerin geri bildirimlerine baktığımızda, birçok kişi amiral gemisi özellik olan Stage Manager konusunda yakınıyor.

iPadOS 16 iptal oldu: iPadOS 16.1 Beta çıktı!

Apple'ın tabletlerini çoklu görevler konusunda daha iyi hale getirme amacıyla geliştirdiği Stage Manager özelliği birçok kişiye yetersiz bir his veriyor. İşletim sisteminde çökmeler yaşanırken, kullanıcı arayüzünde görülen hatalar can sıkıyor.

Stage Manager özelliğini iyileştirmeye odaklanan iPadOS 16.1 Beta'yı yüklemek için bir Apple Geliştirici Hesabına veya geliştirici profiline sahip olmanız gerekiyor.

– iPadOS 16 hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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Kaynak: Shiftdelete

iPhone 14, Bloomberg, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPadOS 16 iptal oldu: iPadOS 16.1 Beta çıktı! - Son Dakika

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