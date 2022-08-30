Apple'ın iPhone İçin Kilitleme Modu Güvenliği Sağlıyor mu? - Son Dakika
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Apple'ın iPhone İçin Kilitleme Modu Güvenliği Sağlıyor mu?

30.08.2022 22:35
Apple'ın iPhone İçin Kilitleme Modu Güvenliği Sağlıyor mu?

iPhone kullanıcıları artık kendilerini güçlü casus yazılımlardan koruma seçeneğine sahipler. Ancak bu yeni mod kendi endişelerini de beraberinde getiriyor.

Apple, yeni iOS 16 sürümü ile birlikte iPhone kullanıcılarına yeni Kilitleme Modunu (Lockdown) tanıttı. Telefonlarına Pegasus gibi güçlü casus yazılımların bulaşması durumunda insanları koruması gerekiyor. Ancak yeni bir rapor, Kilitleme Modunun insanların bir iPhone'da online gezinmesini daha az güvenli hale getirebileceğini öne sürüyor. Yani bu modun tüm amacı anlamsız hale mi getirildi?

Gizlilik uzmanlarına göre, bir kişi iPhone'unu Kilitleme Modunda kullandığında, web sitelerinin özel yazı tiplerini yüklemesini engellediğini söylüyor.

Bu farkın kendisi, saldırganların kötü amaçlı yazılımın hangi cihaza bulaştığını bilmeleri için yeterlidir ve daha fazla hedef almalarını sağlar.

Apple'ın iPhone İçin Kilitleme Modu Güvenliği Sağlıyor mu?

Apple'ın iPhone İçin Kilitleme Modu Güvenliği Sağlıyor mu?

Uzmanlar, Kilitleme Modunun bu şekilde sınırlandırılmasının, Apple'ın bir kullanıcının gizliliği yerine güvenliği seçtiği anlamına geldiğine dikkat çekiyor.

İPhone'u Kilitleme Modunda kullanırken, cihazın IP adresini hala tespit edebilirsiniz, bu nedenle Apple, genel olarak kişiyi değil, yalnızca telefonu korur.

Apple'ın Kilitleme Modu hakkında söylediği, iPhone, Kilitleme Modundayken, normalde olduğu gibi çalışmayacaktır. Uygulamalar, web siteleri ve özellikler, güvenlik nedeniyle kesinlikle sınırlandırılacak ve bazı deneyimler tamamen kullanılamayacak.

Apple'ın iPhone İçin Kilitleme Modu Güvenliği Sağlıyor mu?

Uzmanlar, Kilitleme Modundaki bu zayıflıktan Apple'ın sorumlu olmadığı konusunda hemfikir ve insanları veya cihazları güvence altına almak isteyen çoğu platformun, onları kolay hedefler haline getiren bu benzersiz tanımlayıcıya sahip olduğunu biliyorlar.

Ancak yinede şunu belirtmekte fayda var. Kilitleme Modu tüm iPhone kullanıcıları için geçerli olmayacak. Son zamanlarda Pegasus casus yazılım olayı ile yaygınlaşan bir durum olan, yalnızca yetkililer tarafından hedef alınmaktan korkan belirli kullanıcılar tarafından kullanılması bekleniyor.

YORUMLAR
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Kaynak: Tekmoloji

Pegasus, Apple, Teknoloji, Son Dakika

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