Apple'ın M3 işlemcisi hakkında ilk bilgiler geldi! - Son Dakika
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Apple'ın M3 işlemcisi hakkında ilk bilgiler geldi!

28.06.2022 09:53
Apple'ın M3 işlemcisi hakkında ilk bilgiler geldi!

Mark Gurman, Power On haber bülteninde Apple'ın M3 işlemcisi üzerinde çalıştığını söyledi. İşte Apple M3 özellikleri ve çıkış tarihi

Apple, bu ayın başlarında düzenlediği WWDC22 konferansında yeni yazılımlarını ve ürünlerini piyasaya sürdü. Bu bağlamda M2 işlemcisi tanıtılırken, bundan güç alan MacBook Air ve Pro 2022 da vitrine çıktı. Son ortaya çıkan bilgilere şirket, arayı çok açmadan işlemcinin halefi üzerindeki çalışmalarına başladı. M3 hakkında ilk bilgiler geldi. İşte Apple M3 özellikleri ve çıkış tarihi!

Apple M3 işlemcisi kullanıcılara neler sunacak?

Bloomberg editörü Mark Gurman, Power On haber bülteninde Apple'ın çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Gurman'a göre şirket, bu ayın başlarında tanıtılan M2'nin halefi olan M3 üzerinde çalışmaya başladı. Şu an için erken geliştirme aşamasında olduğu için çok fazla detay bilinmiyor. Ancak, önümüzdeki yıl çıkış yapma ihtimali kuvvetle muhtemel.

Apple'ın M3 işlemcisi hakkında ilk bilgiler geldi!

Mark Gurman; M3'ün önümüzdeki yıl dört farklı Mac modeline güç vereceğini söyledi: 13 inç MacBook Air (J513), 15 inç MacBook Air (J515) ve yeni bir iMac (J433). Dördüncü cihazın 12 inç MacBook olduğu ifade ediliyor, ancak bu da erken geliştirme aşamasında olduğu için hakkındaki bilgiler şimdilik sınırlı.

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Apple, önümüzdeki sene M3 tanıtılana dek araya birkaç M2 serisi yonga seti daha sıkıştırmayı planlıyor. Gurman'a göre bunlar; M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra ve M2 Extreme isimleriyle gelebilir. Şirketin geçmiş dönemki çalışmalarını da ele alırsak, bu ihtimalin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Apple'ın M1 ve M2 yongaları, 5 nm fabrikasyon sürecinden geçti. M3 ise bu alanda önemli bir yenilikle, 3 nm mimariyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Son olarak önemli derecede performans ve verimlilik artışı beklenen işlemcinin henüz doğrulanmasa da TSMC tarafından üretilmesi söz konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce M3, beklentileri karşılayacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Bloomberg, Apple, Güncel, Son Dakika

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