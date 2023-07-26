Apple'ın nadir bulunan özel ayakkabıları müzayedede satışa çıkarılıyor - Son Dakika
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Apple'ın nadir bulunan özel ayakkabıları müzayedede satışa çıkarılıyor

26.07.2023 12:12

Apple'ın 1990'lı yıllarda çalışanlarına özel olarak üretilen ve nadir bulunan bir çift ayakkabı, Sotheby's müzayede evinde satışa sunuluyor. Ayakkabılar, eski okul gökkuşağı Apple logosuna sahip olup, orijinalliği garanti edilmekte ve kırmızı bağcıklarla birlikte sunulmaktadır. Açılış fiyatı 50.000 dolar olan bu ayakkabılar, Apple hayranları tarafından büyük ilgi görmektedir.

Apple'ın 1990'lı yıllarda çalışanları için özel olarak üretilen ve nadir bulunan bir çift ayakkabı, müzayedede satışa çıkarılıyor. Sotheby's müzayede evi, açılış fiyatını 50.000 dolar (4.098.450 TL) olarak belirlemiş durumda. Bu özel ayakkabılar, Apple'ın eski logosuna sahip "Omega Sports Apple Computer Sneakers" olarak adlandırılıyor ve Colorado, ABD'den uluslararası gönderimle temin edilebiliyor. Ayakkabıların orijinalliği garanti edilmekte ve yanında kırmızı bağcıklarla birlikte sunulmaktadır.

Bu ayakkabılar, 1990'ların ortalarında düzenlenen Ulusal Satış Konferansı sırasında Apple çalışanlarına özel bir hediye olarak dağıtılmıştı. Ayakkabılar, beyaz üst yüzeyde eski okul gökkuşağı Apple logosuna sahip ve dikkat çeken detaylar içeriyor. Apple, bu ayakkabıları üretmek için Omega Sports ile iş birliği yapmıştı. Ayakkabılar taze buluntular olup, ABD boyutu 10.5 (İngiltere boyutu 8.5, AB boyutu 41) ve erkekler içindir. Yaşlarının etkisiyle orta tabanlarda sararma görülebilir, ancak ayakkabılar oldukça aranan ve nadir bulunan ürünler arasında yer alıyor.

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Dünya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple'ın nadir bulunan özel ayakkabıları müzayedede satışa çıkarılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apple'ın nadir bulunan özel ayakkabıları müzayedede satışa çıkarılıyor - Son Dakika
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