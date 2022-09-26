iPhone 15 selfie kamerası ile şaşırtabilir

iPhone 14'ün tanıtımı üzerinden henüz 1 ay bile geçmemişken iPhone 15 ile ilgili birçok iddia ortaya atılmaya başladı. Apple'ın önümüzdeki yıldan itibaren iPhone 14 Pro Max yerine iPhone 15 Ultra ile yoluna devam edeceği konuşulurken, yeni amiral gemisi telefon hakkında iddialar gelmeye devam ediyor.

iPhone 15 Ultra çift ön kamera ve USB Type-C ile gelebilir

Yapılan iddialara göre iPhone 15 Ultra ön bölümde çift kamera ile sunulacak. Şirketin mevcut ön kamerasında birden fazla bileşen bulunmasına rağmen yalnızca bir kamera sensörü yer alıyor. Ancak 2023 yılında tanıtılacak Ultra ile birlikte bu durum değişebilir.

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İkinci kameranın ne için kullanılacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak ikinci kameranın farklı optik yakınlaştırma seviyeleri için kullanılması sürpriz olmaz. Apple böylelikle yeni iPhone 15 Ultra kullanıcılarına selfieleri konusunda daha fazla seçenek sunabilir.

Diğer yandan iPhone 15 Ultra'nın USB Type-C girişine sahip olacağı ve minimum 256 GB depolama kapasitesi ile sunulacağı da yapılan iddialar arasında. iPhone 15 Pro'nun ise tek bir ön kamera ile sunulacağı ve giriş seviyesinde yine 128 GB'lık depolama kapasite ile sunulması bekleniyor. USB Type-C girişi ise muhtemelen yeni kurallar gereği Apple'ın tüm modellerinde standart olacak.

Apple'ın modelleri arasındaki makası önümüzdeki yıllarda artıracağı bir süredir konuşuluyordu. iPhone 15 Pro ve Ultra modellerindeki bu tür bir ayrılık ise markanın politikasına oldukça uyuyor. Şirket böylelikle daha farklı kesimden birçok müşteriye hitap etmeyi planlıyor.

Tabi ki iPhone 15 için önümüzde daha oldukça uzun bir yol var. Apple'ın yeni akıllı telefon modellerinin geliştirilmesi devam ederken, bu tür bilgilerin doğruluğu ise tartışılır. Peki siz muhtemel iPhone 15 Ultra modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.