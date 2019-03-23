Yeni Pastel Renkli Apple Watch
Kordon ve iPhone Kılıfları Resmi Sitesinden Satışta!
Apple'ın Pastel Renkli Kordon ve Kılıfları Satışa Çıkıyor. Apple'ın bahar ve yaz aylarına uygun yeni Apple Watch Band ve iPhone Case yani kılıf ve kordonlarını piyasaya sürdü. Renklerine bakarak kesinlikle mevsime uygun görünüyor.
iPhone XS yada iPhone XS MAX silikon kılıf için fiyat 39$, renkler ise Spearminti, Papaya ve Delft Blue şeklinde tanımlanmış. XS Smart Battery Case özellikle Pembe renkli ise 129 Dolar.
Bu arada iPhone XS MAX Deri Folio 129$ ve Kılıf 49$, iPhone XS Deri Folio 99$ ve Kılıf 49$. Renkleri ise Lilac, Sunset ve Cornflower olarak isimlendirilmiş.
Apple yeni Watch Band'ları – iPhone Kordonlarını ilkbahar renklerine uygun tasarlamış. Yeni bir Spor Grubu ($ 49) satın almak istiyorsanız, şimdi Delft Blue, Papaya ve Spearmint'i seçenekleriniz arasında göreceksiniz.
Yaza uygun birbirinden renkli seçenekler var. Apple 25 Mart'ta düzenleyeceği WWDC19 etkinliğinde watchOS 5.2'yi duyuracak ve bu yeni modeller bir anlamda o tanıtımın bir parçası olacak.
Apple
MacRumors
Apple'ın Pastel Renkli Kordon ve Kılıfları Satışa Çıkıyor