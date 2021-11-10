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Apple'ın piyasaya sürdüğü ilk bilgisayarı 400 bin dolara alıcı buldu - Son Dakika

Apple'ın piyasaya sürdüğü ilk bilgisayarı 400 bin dolara alıcı buldu

10.11.2021 22:52

Teknoloji devi Apple'ın ilk ürünü olan Apple-1 bilgisayarından biri, çıkarıldığı açık arttırmada 400 bin dolara satıldı. 1976'da 200 adet üretilen Apple 1'dan dünyada şu anda çalışır durumda sadece 20 tane var.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın ilk ürünü olan ve günümüzde az sayıda bulunan Apple-1 bilgisayarından biri, ABD'nin California eyaletindeki John Moran Müzayede Evi'nde açık arttırmaya çıkarıldı. Hawai koa ağacından yapılan ahşap kutulu ve hala çalışır durumdaki Apple 1 bilgisayarı, 400 bin dolara (yaklaşık 3 milyon 910 bin lira) alıcı buldu.

ÜNİVERSİTE HOCASINDAN 650 DOLARA ALMIŞ

Müzayede evi, bilgisayarın şimdiye kadar sadece iki kullanıcısı olduğunu, bir üniversite hocasının öğrencisine 650 dolara sattığını belirtti. Bilgisayarın yanı sıra kullanma kılavuzu ve iki kasetteki Apple yazılımı da satıldı. Müzayededen önce ABD medyasına konuşan Apple 1 uzmanı Corey Cohen, "Bu antika, elektronik ve bilgisayar teknolojisi koleksiyoncuları için büyük önem teşkil ediyor. Birçok kişi için heyecan verici hale getiren de bu" ifadelerini kullandı.

DÜNYADA ÇALIŞIR DURUMDA SADECE 20 TANE VAR

Jobs, Wozniak ve Ronald Wayne, Apple'ı 1 Nisan 1976'da California'daki bir garajda kurmuştu. Apple 1 üretimini finanse etmek için Steve Jobs VW Microbus'unu, Steve Wozniak ise HP-65 hesap makinesini satmıştı.

Açık arttırmada satılan bilgisayar, o dönem piyasaya sürülen 200 cihazdan biri olarak biliniyor. Dünya genelinde şu anda çalışır durumda 20 adet Apple 1 bulunduğu tahmin ediliyor.

Apple'ın piyasaya sürdüğü ilk bilgisayarı 400 bin dolara alıcı buldu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Müzayede Evi, California, Apple, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Apple'ın piyasaya sürdüğü ilk bilgisayarı 400 bin dolara alıcı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apple'ın piyasaya sürdüğü ilk bilgisayarı 400 bin dolara alıcı buldu - Son Dakika
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