iPhone modelleri yıllar içerisinde ne kadar gelişti?

Apple, iPhone modellerini zaman içerisinde tasarım anlamında olmasa da performans anlamında oldukça geliştirmiş durumda. Performans konusuna oldukça önem veren ve bu konudaki çalışmalarını hızlandıran Apple, A-Serisi işlemcilerini her geçen yıl biraz daha geliştirmeye özen gösteriyor.

iPhone 14, iPhone 8'den ne kadar daha hızlı?

ABD'li teknoloji şirketi her geçen yıl yeni telefonlarını bir önceki seneden daha iyi hale getirme uğraşında. Durum böyleyken, Apple'ın zaman içerisinde ne kadar ilerleme kaydettiği merak konusu. Şirketin telefonlarında nasıl bir ilerleme kaydettiğini görmek için ise geçmişe bir göz atmak gerekiyor.

Apple'dan kritik karar! Sevilen iPhone modelinin ismi değişiyor

Apple'ın son 5 yıldır ortaya koyduğu A-Serisi işlemcilere sahip olan 6 farklı iPhone serisine göz atarak, yıllar içindeki gelişmeyi görmek mümkün. Bu ayın başlarında tanıtılan iPhone 14 ile başlayan bu liste iPhone 8'e kadar devam ediyor. Öncelikle modellerin genel özelliklerine aşağıdaki listeden göz atalım.