Apple'ın tanıtımını yapacağı AirPods Pro 2, meraklılarını üzdü! Beklenen birçok özellik yok - Son Dakika
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Apple'ın tanıtımını yapacağı AirPods Pro 2, meraklılarını üzdü! Beklenen birçok özellik yok

05.07.2022 10:55

Apple yeni iPhone 14 serisini 13 Eylül'de tüm dünyaya tanıtacak. Apple'ın tanıtımından önce AirPods Pro 2'nin yeni serisini almak isteyenler de nefesini tutmuştu. Fakat AirPods Pro 2'nin özellikleri tanıtımdan önce sızdırıldı. Ortaya atılan iddiaya göre AirPods Pro 2, Apple tarafından verilen bir karar sebebiyle kullanıcılar tarafından merakla beklenen bazı özellikleri barındırmayacak.

Apple, son çıkan sızıntılara göre yeni iPhone 14 serisini 13 Eylül'de tanıtacak. Fakat gösterinin tek yıldızı bu cihazlar olmayacak. Zira 3 yıl aradan sonra merakla beklenen AirPods Pro 2 de gelişmiş özellikleri ile birlikte gelecek. Ayrıca Apple Watch 8'e ek olarak Rugged Edition veya Extreme Edition olarak adlandırılması beklenen dayanıklı tasarımı, uzun ömürlü pili ve ekstrem sporlara yönelik özellikleri ile öne çıkacak yeni bir akıllı saat de geliyor. Fakat yeni AirPods modelinde beklentiler biraz düştü. İşte nedeni…

BEKLENENİ SUNMAYABİLİR ENDİŞESİ VAR

Bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre, 3 yıldır beklenen AirPods Pro 2 kablosuz kulaklıkları, özellikleri ve tasarımı itibariyle beraberinde getirmesini beklediğimiz bazı yenilikleri barındırmayacak. Bunların başında ise nabız ölçümü ile sıcaklık sensörü yer alıyor.

Apple'ın tanıtımını yapacağı AirPods Pro 2, meraklılarını üzdü! Beklenen birçok özellik yok

Fakat her ne kadar Ming-Chi Kuo isimli sızıntılarıyla bilinen analist bu cihazların Type-C yerine Lightning girişiyle geleceğini söylese de daha güvenilir bir kaynak olan Mark Gurman USB Type-C girişine geçildiğini söyledi.

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Buna ek olarak, tasarım tarafında geçtiğimiz aylar içerisinde sayısı giderek artan sapsız tasarımlı kulaklık modelinin yeni AirPods Pro olmadığı ortaya çıktı. Ancak Gurman'ın dediğine göre Apple gerçekten de bu tasarım ve nabız ölçümü ile sıcaklık sensörü gibi özellikler üzerinde çalışıyor. Fakat yakın zamanda görmeyi beklememeliyiz.

Tabii bu özellikler birçok kişi için model yükseltmemek için yeterli olacaktır. Fakat ses akustiği iyileştirmesi, geliştirilmiş H1 çipi, uzaktan ses çalma ve AirTag benzeri bir şekilde çalışabilen Find My özelliği ile birlikte gelecek. Yani kesinlikle somut geliştirmeler görüyoruz.

Apple'ın tanıtımını yapacağı AirPods Pro 2, meraklılarını üzdü! Beklenen birçok özellik yok

GEÇİŞ, YÜKSELTME OLACAK

Ayrıca şarj ve batarya süresi tarafında da ilerleme kazanıldığı belirtiliyor. Dolayısıyla yeni bir cihaz alacaksanız ya da AirPods 1/2 kullanıyorsanız, bu geçiş kesinlikle bir yükseltme olacak. Fakat mevcut Pro kullanıcılarının cihazlarının biraz daha eskimesini beklemesi daha iyi bir seçenek olabilir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Apple'ın tanıtımını yapacağı AirPods Pro 2, meraklılarını üzdü! Beklenen birçok özellik yok - Son Dakika

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