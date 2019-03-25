Son Dakika Haberleri: Apple'ın Yalnızca Boş Salonu Gösterdiği, "N'oluyor Orada?" Dedirten Canlı Yayını

Apple'ın Yalnızca Boş Salonu Gösterdiği, "N'oluyor Orada?" Dedirten Canlı Yayını

1 saat önce

25 Mart'ta başlayacak olan Apple etkinliğinin canlı yayını, etkinlikten çok daha önce başladı. İnsanlar, arada bir kamera açısının değiştiği yayında bomboş salonu izliyorlar.

Apple'ın Yalnızca Boş Salonu Gösterdiği,
80'li yılların gerilim ve korku filmlerinde insanları germek için boş mekanlarda uzun beklemeler olur. Apple'ın etkinlik öncesi başlattığı canlı yayında da benzer hislere kapılmak mümkün.

25 Mart'ta Steve Jobs Tiyatrosu'nda başlayacak olan etkinliğin canlı video yayını başladı. Arada bir kamera açılarının da değiştirildiği bu yayında ise olan pek bir şey yok. Sahneye arada bir birileri çıksa da genel olarak boş salon yayınlanıyor.




Eski tüplü televizyonlardaki yayınlara benzeyen bir video tarzıyla yapılan yayının amacının ne olduğu ise belli değil. Apple'ın yaptığı bu hareketin bir reklam kampanyası olduğu belli olsa da mesajı henüz açıklanmadı ve ortada pek bir ipucu yok.

Yayının ilginçlikleri bu kadarla da kalmıyor. Yayının bir kısmında, Captain America olarak da tanınan Chris Evans telefon açtı.




Bu ilginç pazarlama aktivitesinde ayrıca birisi sahnede ses kontrolü yapıp Emily Dickinson'dan Hope/Umut şiirini okudu. Sara Bareilles adlı şarkıcı/aktris de bir şarkı söyledi.

Bunların ne anlama geldiğine dair hiçbir ipucu yok ve sizin fikirleriniz de bizimki kadar geçerli. Yine de bir tahmin yapmamız gerekirse bütün bu kampanya, Apple'ın yeni servisleriyle beraber eğlence hizmetlerinin ayrı bir seviyeye çıkacağı inancını anlatıyor. Apple yeni servislerinde, daha önce kullanılan platformların ötesinde bir performans üreteceğine ve tıpkı iPhone'larda olduğu gibi yeni bir çağ başlatacağına inanıyor olabilir.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:31 

Apple, Teknoloji
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