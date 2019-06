Apple'ın Yeni Arcade Servisine Geleceği Açıklanan 35 Oyun

Apple, Mart ayında gerçekleştirdiği etkinlikte Apple Arcade isimli yeni bir servis üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Apple Arcade, geliştiricilerin microtransaction veya reklam geliri olmadan rahatça oyun geliştirebilecekleri bir platform olacak. Apple'ın dediğine göre Arcade, 100 adet yeni özgün oyun içerecek. Apple Arcade'e gelecek olan 35 adet yeni oyun tanıtıldı, işte karşınızda tüm oyunlar.1. Where Cars FallBüyüleyici ve çığır açan bir hikâyeye sahip olan bir bulmaca oyunu. Kahramanımız güvensizlikleri ve duyguları yönlendiriyor ve sorunların üstesinden geliyor.2. The PathlessThe Pathless, bir okçu ve kartalın ormandaki macerasını anlatan mitolojik bir oyun. Sırlarla kaplı açık dünyada kendi yolunuzu çizin. Adanın karanlık tarihini bulmacalar çözerek keşfedin.3. LEGO BrawlsLEGO Brawls, LEGO mizahını çok oyunculu platformla birleştiren ve inşadan ibaret olan bir oyun. Bu oyunda oyuncular kendi kahramanlarını oluşturabilecekler. Bu oyunda kazanmak takım oyunu yapmaktan geçiyor, diğer takımlarla savaşırken iyi koordine olmanız gerekiyor.4. Hot LavaHot Lava, sizleri çocuk yıllarınıza geri gönderiyor. Okul koridorlarından en karanlık korkularınıza kadar farklı dünyaları gezin. Bu bir el becerisi ve ustalık oyunu, gizlenmiş engellerden kurtulmak için tüm yeteneklerinizi kullanmak zorundasınız ancak ne yaparsanız yapın yere basmayın.5. Oceanhorn 2: Knights of the Lost RealmOrijinal Oceanhorn'dan 1.000 yıl öncesinde geçen bu tamamen yenilenmiş şövalye ve hazine dünyasına yeniden giriş yapın. Nefes kesen grafikler ve yeni taktiksel yetenekler ile birlikte oyun deneyiminiz maksimuma çıkacak.6. Beyond a Steel SkyBeyond a Steel Sky eğlenceli, ilgi çekici bulmacaların zekice bir anlatımla aktarıldığı dramatik, esprili ve cyberpunk temalı bir oyun. Oyun, oynayan kişinin eylemlerine göre şekillenen dinamik bir oyun dünyası içeriyor.7. Sayonara Wild HeartsSayanora Wild Hearts, motosiklete binmek, kaykay kaymak, savaşmak, lazer atmak, kılıç kullanmak ve saatte 200 milde kalp kırmaktan ibaret bir oyun.8.RepairRepair hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak oyunun yapımcısı UsTwo Games, bu yılın sonlarına doğru daha fazla bilgi vereceklerini duyurdu.9.The Bradwell ConspiracyYıl 2026. Bradwell Electronics, prestilji Stonehenge Müzesi'nde dünyayı değiştirmeyi garanti eden bir atılım olan 'Temiz Su Girişimi' projesini tanıtıyor ancak olaylar geliştikçe bir şey ortaya çıkıyor. Oyunda hiçbir şey göründüğü gibi değil.10. HitchHikerOyunda kim olduğunu ve nereye gittiğini hatırlamayan bir otostopçuyu yönetiyoruz. Yakın geçmişinizdeki bir şey hafızanızı yitirmenize sebep oldu ama ne olduğunu bilmiyorsunuz. Gittiğiniz otoyol size kol dayanağınıza saklanmış bir kibrit kutusu, torpido gözünde bir fotoğraf, yol kenarındaki reklam panoları ve yoldaki kargalar gibi unsurlarla ipuçları sunuyor. Bir çiftçi olan sürücünüz de size yardım etmek istiyor.11. SpidersaursSpidersaurs hakkında şu an için bir bilgi yok ancak oyunun geliştiricisi WayForward, oyunu 'çıtanın üstünde bir aksiyon oyunu' olarak açıklıyor.12. UFO on Tape: First ContactYolda arabanızı sürerken birden bire bulutların arasından bir UFO düştüğünü görseydiniz ne yapardınız? Normalde çığlık atıp kaçardınız ama UFO on Tape: First Contact sayesinde iPhone'unuzu alıp onu takip edebilirsiniz.13. Kings of the CastleKings of the Castle hakkında henüz herhangi bir bilgi yok.14. LEGO ArthouseLEGO Arthouse, içerdiği duygusal ve anlamlı hikâyeyle daha çok yetişkinlere yönelik bir oyun.15. Down in BermudaDown in Bermuda hakkında henüz herhangi bir bilgi yok.16. LifelikeLifelike hakkında henüz bir bilgi yok ancak oyun hakkında paylaşılan GIF'i aşağıdan izleyebilirsiniz.17. Enter The ConstructEnter The Construct hakkında henüz bir bilgi yok.18. CardpocalypseCardpocalypse; okul temelli anlatım sunan, kartları ve kuralları değiştirerek oynadığınız tek oyunculu bir kart oyunu.19. The Artful EscapeThe Artful Escape'in fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.20. ATONE: Heart of the Elder Tree:Bu 2 boyutlu macera, çarpıcı görseller ve zorlayıcı bir hikâyeyle fantastik bir hikâyeyi ve İskandinav mitolojisini birleştiriyor.21. Frogger in Toy TownFrogger in Toy Town hakkında henüz bir bilgi yok.22. Projection: First LightProjection: First Light, Greta isimli mitolojik bir dünyada yaşayan bir kızın maceralarını anlatıyor. Greta ile birlikte keşfettiğiniz her kültürden efsanevi kahramanların yardımıyla bir aydınlanma yolculuğuna çıkacaksınız.23. Doomsday VaultDoomsday Vault hakkında henüz bir bilgi yok.24. Winding WorldsWinding Wordls, Willow karakterinin öbür dünyaya olan geçidini temizlemek adına yaramaz kozmik bir yılanı işe almasının hikâyesini anlatıyor.25. Sneaky SasquatchSneaky Sasquatch hakkında henüz bir bilgi yok ancak oyun için paylaşılan GIF'i aşağıdan izleyebilirsiniz.26. Yagaİnanılmaz kötü bir şansla lanetlenmiş tek elli demirci Ivan'ın hikâyesine tanıklık edin. Ivan, kendisine olanaksız görevler veren bir Çar, onu manipüle etmek isteyen gizemli bir cadı ve eş bulmasını isteyen büyükannesinin arasında kalıyor. Oyunun gidişatını da sizin seçimleriniz belirliyor.27. Mr. TurtleMr. Turtle hakkında henüz bir bilgi yok.28. MonomalsMonomal'lere onların müzik dünyasında katılın. Derin sularda Monomal'ler için balık tutun, Monomal'ler ile müzik yapın ve müziklerinizi çevrimiçi olarak paylaşın.29. OverlandBu hayatta kalma oyununda kıyamet sonrası ABD'de yolculuğa çıkan bir grup gezgini yönetiyorsunuz. Korkunç yaratıklarla savaşın, karada kalmış hayatta kalanları kurtarın ve yakıt, ilk yardım ve silahlar gibi ihtiyaçlarınızı giderin. Nereye gideceğinize de siz karar verin.30. No Way HomeNo Way Home hakkında henüz bir bilgi yok.31. Sonic RacingSonic Racing hakkında henüz bir bilgi yok.32. FantasianFantasian'ın yeni dünyası, el yapımı dioramaları 3 boyutlu CG ile birleştirerek canlanıyor.33. Little OrpheusLittle Orpheus hakkında henüz bir bilgi yok ancak oyunun Twitter hesabından ilginç bir ipucu paylaşıldı.34. Shantae 5Shantae 5 hakkında henüz bir bilgi yok.35. Box ProjectBox Project hakkında henüz bir bilgi yok.Apple Arcade'e eklenecek oyunları sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de merakla beklediğiniz oyunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Apple'ın yeni Arcade servisine gelecek oyunları anbean takip ederek sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın : )