Apple'ın yeni ekonomik telefon modeli SE2'de tedarik sorunu yaşanabileceği iddiası

Apple'ın Covid-19 salgını nedeniyle yeni çıkarmayı planladığı daha küçük ebatlı ve düşük fiyatlı yeni modelinin tedariğinde zorlanabileceği ileri sürüldü.



Japonya'nın güvenilir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gazetelerinden Nikkei'de yer alan bir habere göre iPhone SE2 ya da iPhone 9 olarak bilinen yeni modelin seri üretiminde sıkıntılar yaşanabilir.