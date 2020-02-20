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Apple'ın yeni ekonomik telefon modeli SE2'de tedarik sorunu yaşanabileceği iddiası
6 saat önce
Apple'ın Covid-19 salgını nedeniyle yeni çıkarmayı planladığı daha küçük ebatlı ve düşük fiyatlı yeni modelinin tedariğinde zorlanabileceği ileri sürüldü
Apple'ın Covid-19 salgını nedeniyle yeni çıkarmayı planladığı daha küçük ebatlı ve düşük fiyatlı yeni modelinin tedariğinde zorlanabileceği ileri sürüldü.
Japonya'nın güvenilir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gazetelerinden Nikkei'de yer alan bir habere göre iPhone SE2 ya da iPhone 9 olarak bilinen yeni modelin seri üretiminde sıkıntılar yaşanabilir.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:06
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