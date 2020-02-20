Apple'ın yeni ekonomik telefon modeli SE2'de tedarik sorunu yaşanabileceği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Apple'ın yeni ekonomik telefon modeli SE2'de tedarik sorunu yaşanabileceği iddiası - Son Dakika Dünya

Apple'ın yeni ekonomik telefon modeli SE2'de tedarik sorunu yaşanabileceği iddiası

6 saat önce

Apple'ın Covid-19 salgını nedeniyle yeni çıkarmayı planladığı daha küçük ebatlı ve düşük fiyatlı yeni modelinin tedariğinde zorlanabileceği ileri sürüldü

Apple'ın yeni ekonomik telefon modeli SE2'de tedarik sorunu yaşanabileceği iddiası, System.String[]

Apple'ın Covid-19 salgını nedeniyle yeni çıkarmayı planladığı daha küçük ebatlı ve düşük fiyatlı yeni modelinin tedariğinde zorlanabileceği ileri sürüldü.


Japonya'nın güvenilir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gazetelerinden Nikkei'de yer alan bir habere göre iPhone SE2 ya da iPhone 9 olarak bilinen yeni modelin seri üretiminde sıkıntılar yaşanabilir.

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Ekonomi, Japonya, Apple, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:06 
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