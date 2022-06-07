Apple'ın yeni gözdesi tanıtıldı: M2 işlemci özellikleri

Apple, bu akşam saat 20: 00'da Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) ya da ülkemizde bilinen adıyla Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın ilk etabını düzenledi. Burada işletim sistemlerinin yeni sürümleri ve 2 yeni cihaz tanıtıldı. Ayrıca bu ürünlerde kullanılan M2 işlemci ve özellikleri de belli oldu.

M2 işlemci özellikleri belli oldu!

Bugün tüm dünyanın gözü Apple'ın düzenlediği WWDC 22 etkinliğindeydi. Özellikle yeni iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 ve tvOS 16 işletim sistemlerinin tanıtımı için binlerce kişi ABD'ye gitti. Ayrıca bir süredir beklenen M2'li yeni cihazlar da ortaya çıktı. İşte M2 işlemci özellikleri…

M2 işlemci, selefi olan M1'e kıyasla aynı Watt değerlerinde CPU'da yüzde 18, GPU'da yüzde 25 (GPU, yüzde 35'e kadar çıkıyor) daha yüksek performans sunuyor. Fakat M1 Pro, M1 Ultra ve M1 Max çipleriyle yarışacak düzeyde değil.

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Zaten Apple'ın yeni M2 işlemcisi, TSMC'nin 5 nm sürecinin geliştirilmiş bir versiyonu olan 2. jenerasyon 5nm (N4P) süreci ile üretiliyor. Dolayısıyla bizlere asıl sunduğu şey, selefinden daha güçlü olduğu halde düşük güç tüketebiliyor olması.

M2'de toplamda 20 milyar transistör bulunuyor. 8 çekirdekli işlemcinin 4'ü performans, 4'ü ise verimlilik odaklı çalışıyor. 12 CPU çekirdeğine sahip rakiplerinin 4'te 1'i kadar güç tüketirken neredeyse aynı performansı (yüzde 87'si kadar) veriyor. Ayrıca 6K görüntü çıkışını destekliyor. Bellek tarafında ise 24 GB LPDDR5'e kadar çıkabiliyorsunuz.

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