Son Dakika Haberleri: 'Apple, Intel'in akıllı telefon modem çip teknolojisini 1 milyar dolara almaya hazırlanıyor'
BBC
Son Dakika Teknoloji Haber

'Apple, Intel'in akıllı telefon modem çip teknolojisini 1 milyar dolara almaya hazırlanıyor'

1 saat önce

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Apple, çip alanında dünyanın en iyileri arasında yer alan Intel'den akıllı telefonlar için geliştirdiği modem çipi teknolojisini 1 milyar dolara almaya hazırlanıyor.

'Apple, Intel'in akıllı telefon modem çip teknolojisini 1 milyar dolara almaya hazırlanıyor', System.String[]

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre teknoloji devi Apple, çip alanında dünyanın en iyileri arasında yer alan Intel'den akıllı telefonlar için geliştirdiği modem çipi teknolojisini 1 milyar dolara almaya hazırlanıyor.

Gazeteye göre gelecek hafta sonuçlanması beklenen anlaşma kapsamında, Apple, Intel'den patent ve çalışanlarını toplamda 1 milyar dolara alarak kendi 5G teknolojisine sahip çiplerini üretmeye başlayabilecek.

Apple, uzun bir süre boyunca yasal sorunlar yaşadığı telekomünikasyon ekipman şirketi Qualcomm ile Nisan ayında sürpriz bir anlaşmaya vararak bu şirketin akıllı telefonlar için ürettiği modemleri modellerinde kullanacağını açıklamıştı.

Bu gelişmenin üzerine Intel, Nisan ayında 5G mobil modem teknolojisinden çekildiğini açıkladı.

Intel CEO'su Bob Swan, en büyük müşterilerinin Apple olduğunu, bu yüzden Apple'ı kaybetmelerinin ardından bu teknolojide bir gelecek görmediklerini söyledi.

Intel, bu gelişmenin ardından bu teknolojisini satacak bir şirket aramaya başlamıştı; bu açıdan Apple uygun bir müşteri olarak ortaya çıktı.

Apple, haberde iddia edildiği gibi Intel'den bu teknolojiyi satın alırsa 5G teknolojisine sahip akıllı telefonlarını üretmekte büyük bir avantaj edinmiş olacak.

Uzun bir dönem boyunca Apple, Intel'in akıllı telefon modem teknolojisinin tek müşterisiydi; bütün diğer Android telefonlar bu teknolojide ya Qualcomm şirketini kullanıyor ya da kendi içlerinde üretim yapıyor.

Wall Street Jurnal Gazetesi, Intel, Apple, Teknoloji

BBC
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:53 
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