Son Dakika Haberleri: Apple Intel'in akıllı telefon-modem çipleri birimini satın alabilir
Son Dakika Ekonomi Haber

Apple Intel'in akıllı telefon-modem çipleri birimini satın alabilir

35 dakika önce

Apple, Intel Corp'un akıllı telelfo-modem çipleri üretim birimini 1 milyar dolara satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Apple Intel'in akıllı telefon-modem çipleri birimini satın alabilir, System.String[]
Apple, Intel Corp'un akıllı telelfo-modem çipleri üretim birimini 1 milyar dolara satın almak için görüşmeler yürütüyor.
Wall Street Journal'ın, "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Apple ve Intel arasında görüşmeler ileri bir aşamada ve gelecek hafta bir anlaşmaya varılabilir. Intel'in akıllı telefon-modem çipleri bölümünün değeri, patent portföyüyle birlikte 1 milyar dolar civarında tahmin ediliyor.
Intel CEO Bob Swan, bir müşteri olarak Apple'ın olmadığı koşullarda, modem işinde bir gelecek görmediklerini söyledi.


Wall Street Jurnal Gazetesi, Apple, Intel, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Huawei telefonlar Android ile yoluna devam edecek Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar Doğal Yaşam Parkında bir kartalın yılanı yeme anları kameraya yansıdı Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 09:28:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Apple Intel'in akıllı telefon-modem çipleri birimini satın alabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]